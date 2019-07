Per il Festival des nuits guitares, concerto dei Jackson ai gardini dell'olivaie di Beaulieu Sur Mer,

Dopo la grande edizione dell'anno passato che ha visto un grande successo di pubblico per il famoso gruppo Kool and the Gang, quest'anno si replica con un'altra grande band del passato, i Jackson.

Sempre nella splendida cornice dei giardini dell'olivaie di Beaulieu Sur Mer, questa 19° edizione del Festival des nuits guitares presenterà una line up di artisti davvero notevole.

Dal 25 al 27 luglio a partire dalle ore 20 si alterneranno sul palco artisti del calibro di Kassav', Ibeyi, Keziah Jones e Medi. Tanti sono li artisti che animeranno questa tre giorni di festival, per non parlare della possibilità di poter mangiare sul posto nei vari food trucks presenti, di un happy hour prima dell'inizio dei concerti e di uno spazio Premium per vedere meglio i concerti e accedere ad uno spazio vip più intimo e privilegiato.

Per informazioni e biglietti consultare il sito internet www.lesnuitsguitares.com o la pagina facebook "les nuits guitares".