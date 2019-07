Bonus fiscale 2019 per apparati di allarme e videosorveglianza

La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per l’installazione di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza). Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 sono detraibili nella misura del 50%. Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni (Casa Sicura) e delle parti comuni negli edifici residenziali (Condominio Sicuro).

Alessandro Serini, titolare della Serini Consulting – Aesse ci spiega come usufruire della detrazione e quali spese siano detraibili.

Quali spese sono detraibili?

“Il Bonus fiscale 2019 permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per favorire la sicurezza della propria casa come ad esempio: l'installazione di un sistema di videosorveglianza con telecamere; l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l'nstallazione impianto di antifurto con centralina e rilevatori; la progettazione degli impianti di sicurezza”.

Come usufruire della detrazione del 50% per allarme e videoallarme?

“Usufruire della detrazione del 50% per l’allarme e il videoallarme richiede una serie di documentazioni che se mancanti o compilate in modo errato non permettono di accedere al bonus. Per ottenere la detrazione è necessario: far installare l’impianto di allarme da un professionista del settore; effettuare il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale parlante nel quale vanno riportati i riferimenti alla legge, il tuo codice fiscale e la partita iva dell’installatore; inserire le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi indicando i dati catastali dell’immobile”.

Per beneficiare del bonus fiscale c'è ancora tempo, se desiderate saperne di più potrete rivolgervi direttamente a Alessandro Serini, al 338 641 9397, oppure scrivendo all'indirizzo mail info@serinisecurity.com o recandovi direttamente presso l'A.eSSE Impianti in Via Antonio Canova, 15/b a Imperia.