Ventimiglia: è morto il partigiano Giuseppe 'Pinot' Caudano, il ricordo dell'Anpi frontaliero (Foto)

E’ morto Giuseppe ‘Pinot’ Caudano, l’ultimo partigiano ventimigliese. Tre anni fa, in occasione della ‘Festa della Liberazione’, la Prefettura di Imperia decise di conferire 63 ‘Medaglie della Liberazione’ ai partigiani, agli ex internati nei lager nazisti, nonché ai combattenti inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate, ancora viventi e residenti in Provincia.

A rappresentare Ventimiglia andarono i partigiani Carlo Cattaneo e proprio Giuseppe Caudano, entrambi del 21' e protagonisti dell'esperienza della ‘Repubblica Partigiana di Pigna’. Nell’aprile ci ha lasciato Carletto ed oggi lo ha raggiunto anche Giuseppe.

L'Anpi di Ventimiglia coglie questo triste momento per ringraziare tutti i partigiani ventimigliesi per l'immenso e inquantificabile lascito morale e politico: “Ora che non sono più fisicamente tra noi, spetta a chi resta l'arduo compito di portare avanti il testimone e di rendere onore alle loro gesta”.