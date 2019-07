Sanremo: vanno avanti i lavori per una nuova antenna per cellulari, la protesta da San Giovanni e San Giacomo

Monta nuovamente la protesta dei residenti di San Giovanni e San Giacomo, piccole frazioni a monte di Sanremo, dove da fine giugno è in corso l’installazione di una antenna per la telefonia mobile. Già nel mese scorso avevamo segnalato i lavori ed oggi i residenti fanno sentire la loro voce.

Questa mattina hanno chiesto lumi al Comune per capire cosa stia realmente accadendo, soprattutto per il timore che vengano installate antenne per il famoso ‘5G’, ovvero la nuova tecnologia per aumentare a dismisura la velocità la navigazione in Internet. E’ stata anche lanciata una petizione per andar contro all’installazione che, secondo i residenti, sarebbe della compagnia internazionale Vodafone.

Anche questa mattina i lavori si stanno svolgendo con l’ausilio dell’elicottero, che ha trasportato diverso materiale tecnico, per far funzionare l’impianto. La preoccupazione dei residenti, oltre che per le abitazioni, è anche per l’eventuale irradiazione nella zona di una scuola frequentata da diversi ragazzi.

I residenti hanno anche aderito ad una ‘chat’ su Whatsapp, il noto sistema di messaggistica, per tenersi aggiornati. Attendono risposte e chiederanno al Sindaco un appuntamento privato il prima possibile. Una residente ha anche promosso una petizione contro il ‘5G’, che ha anche diffuso su Facebook ma che sarebbe stata ‘bannata’. Nella petizione veniva chiesto ai sanremesi se sono a favore o contro la nuova tecnologia.