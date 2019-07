Sanremo: litiga duramente con la moglie e manifesta intenzioni suicide, 46enne arrestato e portato in carcere

Un 46enne pregiudicato, C.L., è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Sanremo, perché evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo qualche giorno fa aveva litigato in modo violento con sua moglie, aggredendola più volte e minacciando di ‘ammazzarla come un cane’, mentre la donna cercava con tutte le sue forze di difendersi e respingerlo.

L’uomo, alla fine della violenta lite, ha lasciato l’abitazione portando con sé alcuni oggetti personali e non rientrando sino al giorno dopo, quando la Polizia lo ha ritrovato nella sua abitazione. Durante il controllo i poliziotti hanno anche trovato alcuni manoscritti in cui l’uomo chiedeva perdono ai familiari per il gesto compiuto. Dallo scritto sembrava che il 46enne avesse intenzione di suicidarsi.

E’ stato chiesto per l’uomo un consulto medico al quale è seguito un ricovero presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia, dove è rimasto per alcuni giorni. E’ stata così chiesta la custodia cautelare in carcere ed ora si trova nella casa circondariale di Imperia.