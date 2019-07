Sanremo: inizio estate molto caldo per lo 'Street control', in 40 giorni 125 auto senza assicurazione e 285 senza revisione

Ben 125 auto senza assicurazione e 285 senza la revisione in soli 40 giorni. Sono questi i numeri, per certi versi impressionanti, resi dallo ‘Street controll’, la telecamera per molti ‘infernale’, che coglie sul fatto (quasi) senza appello, auto e moto che circolano in strada in modo irregolare.

Ai numeri di auto senza assicurazione e revisione si devono aggiungere anche le multe per divieto di sosta, moltissime quelle comminate dalla Polizia Municipale. Numeri importanti, dicevamo, soprattutto tenuto conto dello stretto lasso di tempo in cui sono stati ottenuti. La Polizia Municipale sottolinea come la quantità di mancate assicurazioni e revisioni può scendere, anche perché i dati arrivano dai database nazionali che, non sempre sono aggiornati in tempo reale.

Proprio per questo chi viene raggiunto dall’eventuale sanzione, può presentare i documenti che attestano il contrario, direttamente alla Polizia Municipale. Le vie dove lo ‘Street control’ colpisce maggiormente sono via Roma, corso Cavallotti e via Pietro Agosti e, nonostante sia sicuramente tra gli ‘apparecchi’ più odiati, sta migliorando decisamente le condizioni di viabilità in alcune strade, anche se molti, forse troppi automobilisti ineducati, creano spesso intralcio, soprattutto in centro.