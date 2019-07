Sanremo: automobilisti attenzione, truffa del finto incidente in riviera. Una donna l'ha evitata ieri in via Pietro Agosti

La truffa del finto incidente anche a Sanremo. A lanciare l’allarme una donna che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha evitato la truffa solo grazie alla prontezza di riflessi nel rispondere ad uno dei malviventi, sostenendo di voler chiamare i Carabineri.

I fatti sono avvenuti all’inizio di via Pietro Agosti, dove la donna si stava per fermare in modo da andare a fare la spesa. Procedendo verso monte la donna ha sentito il rumore tipico di un sasso che ha colpito la sua vettura: “Mi sono accorta e mi sono fermata per capire cosa fosse successo – ci ha detto – e, nemmeno il tempo di scendere che ho visto un’auto con 3 persone a bordo che hanno inveito contro di me, sostenendo di essere stati investiti dalla mia auto. Mi sono fermata e, mentre stavo scendendo ho notato che un complice ha passato della carta vetrata sulla carrozzeria della mia auto”.

A quel punto la donna ha detto al truffatore di voler chiamare subito i Carabinieri e l’uomo ha subito cambiato atteggiamento. Inizialmente, infatti, ha chiesto alla vittima di pagare i danni ma, dopo aver capito le intenzioni della donna, le cose sono cambiate. “Non si preoccupi signora – ha detto il truffatore – ci vediamo nei prossimi giorni nella mia pizzeria e ci aggiustiamo”. Ma la vittima non si è fatta intimorire ad ha continuato a dire che avrebbe chiamato i Carabinieri.

All’atto di chiamare con il cellulare il 112, i malviventi sono saliti sull’auto e sono fuggiti via in men che non si dica. La donna, questa mattina, ha sporto denuncia ai Carabinieri che ora visioneranno le immagini delle telecamere per capire chi ha tentato la truffa ai danni della donna. Secondo la vittima si trattava di italiani che, molto probabilmente si aggirano ancora nella città dei fiori e nella nostra provincia.

Il ‘modus operandi’ è ovviamente sempre lo stesso, ovvero quello di fingere un incidente e chiedendo poi un minimo risarcimento senza passare dall’assicurazione. Le forze dell’ordine raccomandano, in questi casi, di chiamare sempre il 112 in modo da far intervenire Polizia o Carabinieri ed anche di intimorire i malviventi.