Imperia: 22enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, era stato fermato in via della Repubblica

Un nigeriano di 22 anni è stato denunciato dagli agenti della Questura per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato nella serata di ieri, insieme a due connazionali, in via della Repubblica ad Imperia.

Alla vista degli agenti, uno dei tre nel tentativo di eludere il controllo, si è allontanato velocemente. E’ stato raggiunto da due agenti ed il nigeriano ha tentato di liberarsene, aggredendolo.

Non senza difficoltà gli agenti lo hanno fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.