Vallecrosia sarà il primo comune imperiese a installare le telecamere per 'pizzicare' chi passa con il rosso

Vallecrosia vuole investire sulla videosorveglianza e il Comune sta ultimando il progetto per l’impianto che porterà una novità assoluta in provincia di Imperia.

L’amministrazione Biasi ha in cantiere un sistema di telecamere con un particolare ancora inedito in zona: la sorveglianza degli incroci con fototrappole per chi passa con il rosso. Telecamere che, quindi, non serviranno solo per la sicurezza urbana, ma anche per quella stradale.

Il sistema automatico permetterà di scattare una foto di chi dovesse non rispettare il semaforo, in modo da far partire la sanzione in automatico come, per esempio, già fanno gli autovelox. Inoltre, sempre nel nome della sicurezza stradale, nel progetto del Comune è prevista anche la messa in funzione dei semafori anche durante la notte. Il tutto è frutto delle molte segnalazioni arrivate all’amministrazione circa i troppi automobilisti che proprio non ne vogliono sapere di rispettare le regole, mettendo così in pericolo loro stessi e gli altri.

Infine, sempre nello sviluppo della videosorveglianza, l’amministrazione Biasi ha previsto anche l’installazione delle telecamere all’interno dei parchi urbani.