Triora: pubblicato il bando per la gestione della 'casermetta' a Sanson, c'è tempo fino al 5 agosto

Il Comune di Triora ha aperto un bando d'asta per l'assegnazione della concessione d'uso della casermetta che si trova in località Sanson, in Francia. Si tratta di uno degli immobili di proprietà del paese delle streghe nel vicino confine. L'iniziativa nasce per far fronte in via urgente al recesso anticipato dal contratto e quindi alla restituzione da parte dei concessionari a titolo gratuito del bene.



Il Comune punta alla valorizzazione di questa proprietà e per questo ha deciso di non lasciarlo sfitto e di metterlo a profitto considerando che si tratta di locali ubicati in un contesto potenzialmente interessante per gli allevatori ed i cacciatori. Al futuro gestore verrà chiesto il pagamento di un canone mensile di concessione, indicato, come base d'asta e fissato a 140 euro.



Il bando funzionerà con il meccanismo del rialzo. Quindi chi può offre avrà più possibilità di aggiudicarsi l'immobile composto da un locale deposito mq. 23,70, una camera mq. 9,65 una seconda camera mq. 9,60 e una cucina mq. 20,10, la restante parte dell’immobile risulta in rovina. La concessione prenderà il via dal 7 agosto 2019 e durerà fino al 31 dicembre 2019, anche se l'amministrazione si riserva la possibilità di rinnovarla per ulteriori 3 mesi.



Per partecipare al bando di gara sarà necessario prima di tutto effettuare un sopralluogo insieme ai rappresentanti dell'ufficio patrimonio del Comune. A quel punto, una volta presa visione dello stato dei luoghi che saranno liberati entro il 31 luglio, si potrà presentare l'offerta che andrà recapitata via posta o a mano entro e non oltre il 5 agosto 2019, alle ore 12 presso l'ufficio protocollo del Comune di Triora, sito in corso Italia, n. 9. L'apertura delle buste avverrà il giorno seguente ed in caso si presenti un solo offerente, il Comune procederà con l'affidamento diretto.