Sanremo: la Giunta ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 19-21, previste vendite per 16 milioni

La Giunta comunale di Sanremo ha individuato i beni immobili di proprietà del Comune da inserire nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio, per il triennio 2019-2021.

L’Amministrazione ha intenzione di vendere, tra gli altri, Villa Citera (la palestra di via Galilei) per una cifra di 550mila euro, un’area nella zona di via Borea per 292mila euro, alcuni locali della nuova stazione di corso Cavallotti (Compresi 110 posti auto) per 4 milioni e mezzo, Casa Serena per 4 milioni e 360mila euro.

Oltre a questi immobili in vendita andranno altre proprietà tra cui: un magazzino ed un terreno a Coldirodi, la rivendita tabacchi di piazza San Sebastiano, l’ex cabina elettrica di via Asquasciati, un alloggio ad Ospedaletti ed altro.

Il totale che il comune intende incamerare per le alienazioni dei prossimi 3 anni è di 16 milioni e 369mila euro.