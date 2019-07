Bando per il bar del Comune di Taggia, aperte le offerte. C'è un 'potenziale' vincitore

Questa mattina sono state aperte le buste con le offerte per l’assegnazione del bar all’interno del comune di Taggia. I prossimi giorni saranno determinanti per ufficializzare il vincitore del bando.

Cinque le offerte arrivate e tutte in regola secondo quanto indicato dal Comune. In base alla graduatoria è stato identificato il potenziale vincitore. Si parla ancora al condizionale in quanto nei prossimi giorni saranno verificati i requisiti di idoneità del potenziale aggiudicatario. Per il momento si sa che il bando è stato vinto da un giovane imprenditore.



L'ente siglerà con il vincitore un contratto d'affitto di 6 anni, dal 2019 al 2025. L’aggiudicatario otterrà i locali con i macchinari e le varie attrezzature. Il Comune, oltre al pagamento della quota annuale chiede anche il rispetto di determinati orari. Quindi il bar, rimarrà aperto seguendo gli orari comunali: nei giorni feriali (escluso sabato) ove non sia previsto rientro pomeridiano, dalle ore 7.30 alle ore 15 e in caso di rientri pomeridiani dalle ore 7.30 alle ore 18. Novità sarà invece l’apertura durante le sedute di Consiglio Comunale, da 30 minuti prima dell’orario di convocazione sino a fine lavori. Così come nei giorni feriali e festivi in concomitanza con manifestazioni, congressi, etc., secondo le esigenze dell’Amministrazione.

Contento il potenziale vincitore e la sua compagna che oggi dopo l’apertura delle buste sono andati ad osservare con soddisfazione i locali della caffetteria. A questo punto, una volta espletate le procedure burocratiche e salvo colpi di scena, l’avvio del servizio potrebbe arrivare tra fine agosto e settembre.