Sanremo: la nostra lettrice Valeria ringrazia Elena Sivoldaeva per la donazione a favore della 'Pascoli'

La nostra lettrice Valeria interviene con una mail alla redazione per ringraziare pubblicamente Elena Sivoldaeva, la benefattrice russa che ha donato 500 mila euro per la sistemazione dei moduli che ospiteranno gli alunni della 'Pascoli'.

Scrive Valeria: “Desidero ringraziare attraverso le pagine di Sanremonews la benefattrice russa, signora Elena Sivoldaeva che, con generosità non comune, ha donato una cifra davvero molto alta per finanziare i moduli che ospiteranno i nostri concittadini studenti della scuola Pascoli. Il suo gesto mi ha molto colpita e mi ha fatto capire che fortunatamente la bontà disinteressata esiste ancora in questa società così egoista”.