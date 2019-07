Sanremo: vendita e riqualificazione dell’ex Tribunale, amministrazione al lavoro per l’impiego degli oneri di urbanizzazione

Dopo la vendita per circa 8 milioni di euro all’imprenditore Walter Lagorio, si attende per l’inizio della seconda vita per l’ex Tribunale sanremese di via Anselmi. Come noto la struttura diventerà un residence-clinica di alto livello con circa una quarantina di posti di lavoro destinati a personale specializzato.

Il Comune, ormai circa 5 anni fa, ha incassato la cifra concordata per la vendita, ma ora c’è il nodo della gestione degli oneri di urbanizzazione. La somma permetterà all’amministrazione di concordare con Lagorio una serie di interventi a beneficio della collettività che, molto probabilmente, riguarderanno proprio la zona dell’ex Tribunale. Una delle ipotesi prende spunto dalla proposta della stessa impresa che si sarebbe offerta di prendersi cura della manutenzione del verde di via Anselmi per 18 anni. Ma si tratta solo di un’ipoteso ancora da valutare.

L’impiego degli oneri di urbanizzazione dell’ex Tribunale sarà in discussione già mercoledì durante una nuova riunione della Prima Commissione presieduta da Umberto Bellini.