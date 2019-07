Sanremo: ok della Giunta, 'Casa Serena' nel piano delle alienazioni 2020 per far cassa e rifare acquedotto e fognatura

La Giunta di Sanremo ha deciso, questa mattina nel corso di una apposita riunione, di inserire la vendita di ‘Casa Serena’ nel piano delle alienazioni del prossimo anno.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione per poter rientrare in poco tempo di una cifra che possa consentire il totale rifacimento dei sottoservizi, in primis l’acquedotto e le fognature che, da tempo devono essere rifatte. La cessione della casa di riposo sulle alture di Poggio potrebbe portare tra i 10 ed i 12 milioni di euro e la struttura potrebbe essere acquistata da società o cooperative per la futura gestione.

L’Amministrazione ha confermato che la cessione di ‘Casa Serena’ non comporterà modifiche alle tariffe per gli ospiti ed al trattamento dei dipendenti per i quali saranno richieste le totali garanzie dal Comune.

Palazzo Bellevue deve trovare i fondi per rifare acquedotto e fognature e, quindi, serviranno soldi per poter garantire che i sottoservizi non creino più problemi per i prossimi anni. La decisione è stata presa insieme a tutta la maggioranza e, dopo il passaggio in Giunta, servirà l’approvazione della Commissione e del Consiglio comunale.