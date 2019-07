Sanremo: ipotesi alienazione per Casa Serena, Tommasini “Sarebbe stata opportuna una discussione aperta”

In merito alla notizia dell'ok da parte della Giunta per l'alienazione di Casa Serena, interviene il consigliere comunale del gruppo “100 per 100 Sanremo” Sergio Tommasini.

Scriva Tommasini: “Partiamo dal fatto che Casa Serena perde circa 700 mila euro a fronte di incassi delle rette che superano i 3 milioni di euro. Una struttura che necessita importanti interventi di ristrutturazione e durante la campagna elettorale ho avuto modo di visitarla e alcuni dettagli operativi li ho appresi dal direttore e altri spunti li ho percepiti. Sarebbe stata opportuna una discussione aperta per capire se la struttura meritasse un rilancio mentre apprendiamo l’intenzione di venderla”.