L'associazione “Sanremo Libera” organizza una fiaccolata per i bambini di Bibbiano

L'associazione “Sanremo Libera” organizza una fiaccolata per esprimere solidarietà ai bambini di Bibbiano dopo i recenti fatti che stanno avendo grande eco sui media nazionali. L'appuntamento è per giovedì 1 agosto, alle 21, in piazza Borea d'Olmo.

Il comunicato di “Sanremo Libera”:

L'associazione “Sanremo Libera” si è fatta promotrice di un evento che intende esprimere totale vicinanza a tutte le famiglie, ma soprattutto ai bambini, coinvolti negli aberranti fatti di Bibbiano.

L'evento, una fiaccolata che sfilerà in un breve corteo per le vie cittadine, si terrà a Sanremo giovedì 1 agosto alle 21 con partenza da piazza Borea d'Olmo.

“Sanremo Libera” sarà solo promotrice di tale iniziativa, mentre la parte organizzativa sarà totalmente aperta all'intera comunità sanremese: privati, singoli, ssociazioni locali.

Il solo ed unico scopo dovrà essere quello di creare un momento di riflessione e vigilanza sociale aperto a tutti, totalmente chiuso alla strumentalizzazione politico-partitica.

L'invito è esteso a tutte le autorità locali e vari rappresentanti.

Accendiamo tutti una luce per rompere questo assordante silenzio, lavorando tutti insieme affinché tali violenze e soprusi non si ripetano più.