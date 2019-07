Imperia: mozione del Partito Democratico sull'individuazione di alcune spiagge comunali ‘smoke free’

Il Partito Democratico della Città di Imperia ha inoltrato una mozione per l'individuazione di alcune spiagge comunali ‘smoke free’ nel territorio imperiese. Ecco il testo:

“Ieri mattina abbiamo presentato, unitamente alla mozione inerente le barriere fonoassorbenti come da nota stampa del 12 luglio 2019, la mozione sull’individuazione di alcune spiagge comunali ‘smoke free’ nel territorio di Imperia che verrà discussa lunedì 29 luglio a partire dalle 17 durante il prossimo consiglio comunale di Imperia come stabilito dalla conferenza dei capigruppo svoltasi ieri. In particolare su proposta della Segreteria Cittadina abbiamo presentato questa mozione volta ad impegnare la giunta comunale: