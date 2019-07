Da Confcommercio Sanremo un grazie alle Forze dell’Ordine per l’attività di controllo del territorio nel weekend

Confcommercio Imprese per l’Italia Sanremo esprimere viva soddisfazione e gratitudine per l’operato svolto dalle Forze dell’Ordine nella giornata di sabato 20 luglio.



"L’attento controllo ha infatti permesso ai commercianti che lavorano nel pieno rispetto della legalità di svolgere la propria attività con tranquillità e ai turisti e residenti di compiere i propri acquisti in totale sicurezza. Lo spiegamento di uomini è stato notevole e ha dato ottimi risultati per il contrasto all’abusivismo e per il decoro urbano. Ci auspichiamo che controlli di tale portata possano essere svolti su tutto il territorio cittadino con continuità".