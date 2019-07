Domenica 28 luglio al Ristorante Colle Melosa c'è il Menù tipico sardo, prenotazioni aperte

La Locanda Colle Melosa propone il classico appuntamento estivo con il "Menù tipico sardo". Come tradizione, ormai da 9 anni, nel mese di luglio il Ristorante "Colle Melosa" vi propone un Menù particolare con i sapori della Sardegna!

Direttamente dall'isola arrivano i classici salumi, il pecorino e le olive; noi prepariamo i Malloreddus e i Culurgiones (i classici Ravioli sardi con patate, pecorino e menta), non potrà mancare il maialetto al mirto (il cosciotto cotto a bassa temperatura) e le Sebadas, il dolce sardo per eccellenza! Vino Cannonau e per finire ... il Mirto.



Questo il Menù per domenica 28 luglio al quale si aggiungeranno ... il fresco e i panorami delle nostre montagne!



Ricordatevi di prenotare al 0184-241032 o sulla nostra Pagina Facebook "Locanda Colle Melosa".





Ristorante - Bar - Rifugio Escursionistico

"Colle Melosa" dal 1952

per Passione ... la terza generazione

Reg. Colle Melosa - mt. 1.545 s.l.m.

18037 PIGNA (IM)

