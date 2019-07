Sanremo: si lavora per la Festa della Città, le date potrebbero essere il 6 e 7 settembre. Gran finale con il concerto a Pian di Nave

La bella stagione è ancora nel vivo ma a Palazzo Bellevue si lavora già per l’organizzazione della Festa della Città, il contenitore di eventi che per tradizione chiude l’estate sanremese.

Le date individuate sono il 6 e 7 settembre, anche se manca ancora una conferma ufficiale. Nei prossimi giorni sono in programma gli incontri con le associazioni sportive e con gli organizzatori per pianificare al meglio i dettagli della due giorni di festa.

Al momento il programma è ancora top secret, ma si sa già che l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni sta lavorando per organizzare il concerto finale per sabato 7 settembre sul palco di Pian di Nave portando a Sanremo più di un nome noto per il pubblico più giovane.