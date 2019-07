Sanremo: gli Zen Circus omaggiano Rock in the Casbah per i suoi 20 anni “Una realtà stupenda che ti fa conoscere una città diversa” (Audio)

Gli Zen Circus a Rock in the Casbah nel 2012

Rock in the Casbah, il festival più longevo del Ponente, compie 20 anni: una rarità in un mondo del live. E la manifestazione nata nel 2000 tra i vicoli della città vecchia raccoglie attestati di stima anche dai grandi nomi della musica che sono passati su quel palco nel corso degli anni.

L’ultimo intervento è quello degli Zen Circus, a Rock in the Casbah nel 2012 e poi protagonisti anche al Festival di Sanremo. Intervistato da Maurilio Giordana su Radio Onda Ligure, il frontman Andrea Appino ha riservato parole di grande stima per Rock in the Casbah: “È una realtà stupenda che ti fa vedere una Sanremo alta, che sta dietro, in ombra, la parte storica, una piazza bellissima inerpicata in questa parte meno battuta e meno rivierasca”. Rock in the Casbah lascia sempre il segno.