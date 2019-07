Sanremo: ad “Affabulando in piazza Capitolo” risuonano i versi di William Shakespeare

Dopo il successo della serata inaugurale di mercoledì scorso, domani la rassegna letteraria “Affabulando in piazza Capitolo” proseguirà con un incontro dedicato al grande drammaturgo britannico William Shakespeare. Non è la prima volta che nella piazzetta del borgo antico si sentono risuonare i versi shakespeariani, ma questa volta non si tratta solo di un reading.

La serata avrà quale ospite il professore Eduardo Ciampi, studioso romano che ha pubblicato di recente il saggio “William Shakespeare Pescatore di uomini”. Alcuni passaggi significativi dell’opera del Bardo inglese verranno letti dall’attore ventenne sanremese Lorenzo Trabucco, che dialogherà appunto con l’autore. Il salotto sotto le stelle è dunque pronto per accogliere nuove suggestioni letterarie, storiche, esistenziali, così come con tanta maestria il drammaturgo inglese ha saputo rappresentarle in opere che sono rimaste come capolavori del teatro mondiale.

La rassegna, organizzata dall’Accademia della Pigna in collaborazione con Lo Studiolo Edizioni e il Circolo Ligustico, proseguirà mercoledì 31 luglio con le letture dall’antologia “Gran Bajardo”, recente iniziativa editoriale di Freddy Colt e Marco Innocenti.

Tutti gli incontri sono sempre a ingresso libero.