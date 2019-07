Nasce a Sanremo l'associazione internazionale “Amici di Alfred Nobel” (Foto)

Roberto Pecchinino, giornalista, presidente Lions Club Sanremo Host, ideatore del “Thé con i Nobel” evento che per quindici anni ha consentito di seguire in diretta via satellite la cerimonia della “Consegna dei Premi Nobel” da Sanremo; Gian Maria Leto, CEO della Società Prime Quality, che dallo scorso dicembre è concessionario della gestione di Villa Nobel, realizzando già in pochi mesi importanti interventi di manutenzione straordinaria, quali il restauro dell’affresco del salone principale e il recupero del parco esterno; Sergio Viglietti, imprenditore del settore floricolo, ha importanti collegamenti con il mercato svedese e ha contribuito in modo determinate a realizzare la prima rete d’impresa di operatori del settore, raccogliendo l’impulso dato dal flower designer della Fondazione Nobel; Barbara Borsotto, CEO della Maison Daphne con la sorella Monica, del noto Atelier sanremese di fama Internazionale, che in occasione del 150° anniversario della nascita di Alfred Nobel () la Fondazione “Nobel” commissionò a Renzo Borsotto, il foulard dedicato al grande scienziato, che venne distribuito durante la Cerimonia organizzata a Sanremo nel 1983 alla presenza del Presidente Sandro Pertini, di S.A.S. Re di Svezia Carlo XVI Gustavo, R, e con la straordinaria partecipazione di oltre 20 premi Nobel. La Maison Daphne, è l'unica impresa italiana, che espone i propri prodotti nel Nobel Prize Museum di Stoccolma; Antonio (Tony) Marchese, ibridatore, ideatore di numerose rose tra cui la famosissima Rosa Mystica, ha ideato la “Nobel Rose”; Alberto Guglielmi Manzoni, storico, scrittore, autore del libro di prossima pubblicazione che sarà presentato in Villa Nobel il prossimo 9 agosto alle 21 dal titolo “La Villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi” edito da De Ferrari; Enrico Oliva, dirigente pubblico, ha curato le relazioni con la Fondazione Nobel dal 2014 per conto degli Enti del territorio ed in particolare per Regione Liguria, è stato nominato dai fondatori Direttore dell’Associazione.