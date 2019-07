Diano Marina: dal rock alla lirica, musica in tutti i suoi generi protagonista della settimana

A Diano Marina ieri è iniziata una settimana in cui protagonista è decisamente la musica, con proposte che svariano dal rock alla lirica, senza però dimenticare le serate dedicate ai più giovani. Ecco quali sono in sintesi i principali appuntamenti da oggi a domenica 28, tutti inseriti nel ricchissimo calendario estivo messo a punto dall’Assessorato alle manifestazioni.

Stasera: Diano For Kids “Tea Sisters” - Molo delle Tartarughe - dalle ore 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 23

Le Tea Sisters, inseparabili amiche nate dalle storie di Tea Stilton, sono le ospiti della terza serata di Diano for Kids, la nuova rassegna estiva per i bambini. Sul Molo delle Tartarughe un altro appuntamento ricco di emozioni e di sorprese. Nella prima parte della serata saranno disponibili un angolo lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose, un’area trucco e acconciature, nonchè un’area fashion con assomigliare sempre più ad una delle Tea Sisters. Alle 21.30 scatterà lo spettacolo “Niente è come sembra”, incentrato su un mistero da risolvere insieme alle Tea Sisters. E poi… selfie, autografi con le beniamine a gadget per tutti.



Stasera: Diano in... musica - vie del centro cittadino - dalle ore 21.30 a mezzanotte

L’ormai tradizionale appuntamento del martedì con la musica dal vivo, per allietare il passeggio e accompagnare lo shopping, questa settimana vede protagoniste tre band: la Premiata Banda che si esibisce in via Canepa, The Groove in via Milano e The Bruce Willis in via Genova.

Domani: Concerto della banda musicale “Città di Diano Marina” - ore 21.30

Continua il viaggio musicale dell’ensemble cittadina, composta da una trentina di elementi e diretta da Nadia Spagnolo, all’interno del tema scelto per questa estate: “Il diavolo e l'acqua santa", con un ricco programma di brani tratti da colonne sonore di noti film, che richiamano alla memoria illustri attori, e di grandi successi di famosi gruppi del panorama internazionale. Nel fine settimana la banda sarà impegnata a Diano Calderina e Diano Serreta in occasione delle rispettive celebrazioni patronali.

Domani: Diano sottoMarina “2000 anni di storia e di mare” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Nuova serata incentrata sulla proiezione di immagini e video dei nostri mari. Approfondimento sui relitti presenti sui fondali del ponente ligure, con interventi di Daniela Gandolfi, direttrice dell’Istituto di Studi Liguri, e del team di InforMare.

Domani: Balliamoci l’estate - musica e animazione con Gianni Rossi - Molo delle Tartarughe - dalle ore 21.30 a mezzanotte

Giovedì: Giovedì Bimbi “Festa del Bambino” - piazza Martiri della Libertà - dalle 20

Una serata speciale, che prenderà il via già dalle ore 20, ad alto coinvolgimento per i più piccoli: truccabimbi, trampoliere itinerante, zucchero filato per tutti, Fluffy Puppets e gran finale con lo spettacolo “Prestigi” del mago Gaspar.

Domani: Folk in Diano “Trelilu in concerto” - 2° Festival della cultura popolare - Villa Scarsella - ore 21.30

La seconda edizione di Folk in Diano - rassegna che si prefigge di preservare un patrimonio, quello della tradizionale folkloristica e delle radici della cultura nazionale - si apre con una serata dedicata al Piemonte. Ospite di Diano Marina sarà il gruppo dei Trelilu, in arrivo dalla provincia d Cuneo. Una formazione, costituita nel 1992, che darà vita ad uno spettacolo tra il concerto e il cabaret. Folk in Diano prevede altri tre appuntamenti: giovedì 1 agosto, martedì 14 agosto e giovedì 22 agosto.

Venerdì: Balliamoci l’estate - musica e animazione con Gianni Rossi - Molo delle Tartarughe - dalle ore 21.30 a mezzanotte

Venerdì: Giochiamoci l’estate - 11a edizione del Festival del Gioco intelligente - piazza Martiri della Libertà e corso Roma - dalle ore 17 alle 24

A cura dell’Associazione Nucleo Ardente torna l’appuntamento di tre giorni nel pieno centro, con molteplici attività ludiche per tutti. In programma dimostrazioni e tornei di Risiko, Yugioh, Magic, Pokemon card, auto elettriche, softair, puzzle e tanto altro. Inoltre caccia al tesoro, giochi da tavola con il coinvolgimento di tutta la famiglia, laboratori di fumetto. Prevista la presentazione di nuovi giochi. Info: www.nucleoardente.it.

Sabato: Dipingiamo insieme - mostra di pittura a cielo aperto - via Genala, via Genova - dalle 15 alle 23

Seconda delle quattro giornate con la mostra di pittura collettiva, a cura del gruppo Dipingiamo Insieme, con diversi artisti dianesi che esporranno le loro opere.

Sabato: Festa patronale di San Giacomo - Frazione Diano Calderina - dalle ore 19

Santa Messa e processione per le vie del borgo, con la partecipazione della banda musicale cittadina.

Sabato: Estate Musicale Dianese Festival “Don Giovanni” - Villa Scarsella - ore 21.30 (a pagamento)

Il Don Giovanni di Mozart è la prima delle due opere liriche che, in forma completa e con un cast di circa cento persone, va in scena nell’ambito dell’ottava edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival. Il Don Giovanni, considerato uno dei più grandi capolavori di questo genere, viene rappresentato dal 1787. Prevista una maestosa scenografia. Cantanti e musicisti di altissimo livello, a partire dal direttore d’orchestra, il M° Angelo Gabrielli, e dal baritono che interpreterà Don Giovanni, Sergio Vitale. L’altra opera sarà la Tosca e sarà proposta il 17 agosto. In corso la prevendita dei biglietti. Info: www.musicagolfodianese.it.

Domenica 28 luglio: Festa patronale di Sant’Anna - frazione Diano Serreta - dalle 18

Santa Messa e processione per le vie del borgo, con la partecipazione della banda musicale cittadina.

Domenica: 30 minuti di bellezza - Molo delle Tartarughe - ore 21.30 (ad invito)

Serata dedicata alla musica e alla moda, con ospiti del calibro di Arisa, Cristiano Malgioglio, M. Carta, S. Salemi