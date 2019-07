Sanremo: clochard occupano le panchine di corso Garibaldi, molti casi risolti negli ultimi anni e lavoro che prosegue

Oltre a volti ben conosciuti, con il caldo e l’estate sono purtroppo arrivati nuovi clochard sulla piazza di Sanremo e la Polizia Municipale, oltre alle altre forze dell’ordine, ha il suo daffare per cercare di arginare un fenomeno sicuramente non facile da debellare. Proprio questa mattina abbiamo pubblicato le foto dei clochard in corso Garibaldi (QUI).

Negli ultimi anni, anche su input del Sindaco Alberto Biancheri, la Locale ha alzato il livello di guardia e sono stati molti i clochard allontanati dai luoghi classici dove ‘occupavano’ zone per trascorrere le giornate e, soprattutto, la notte. Tra queste sicuramente la stazione di corso Cavallotti ed i giardini delle ex Carmelitane. Con l’arrivo dei turisti, purtroppo, diventa difficile fermare zingari e questuanti, anche se proprio sabato scorso sono stati due i ‘Daspo’ emessi dai Carabinieri.

Alcuni clochard, tra l’altro, sono stati sistemati in alcune abitazioni del Comune e, almeno loro sono stati tolti dalla ‘strada’. Nel frattempo la Municipale ha anche preparato il loro censimento e non è esclusa, nei prossimi giorni, un’eventuale azione degli agenti.