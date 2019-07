Sanremo: accecata dalla gelosia aggredisce il compagno e lo accoltella, 31enne denunciata dalla Polizia

Nella notte di ieri un 31enne piemontese ha chiesto l’intervento di un’ambulanza in quanto colpito da alcune coltellate al braccio e alla mano destra. Gli agenti della squadra volante si sono presentati immediatamente sul posto insieme all’ambulanza che, dopo aver medicato le ferite del giovane che fino a quel momento aveva perso molto sangue, lo hanno trasportato in ospedale per apporre alcuni punti di sutura alle ferite.

Nel frattempo la donna che si trovava con lui, una 30enne di origini ecuadoriane, ha raccontato che, in preda ad un raptus di gelosia scaturita dalla ricezione di alcuni messaggi sul cellulare del fidanzato da parte di un’altra donna, ha aggredito il fidanzato alla testa usando un lettore dvd per colpirlo.

Da quel momento i due hanno iniziato a litigare ferocemente fino a quando la donna ha preso forchetta e coltello per ferirlo mentre l'uomo cercava in tutti i modi di difendersi, fino a quando non è stato attinto da una violenta coltellata al bicipite del braccio destro e al dito medio della mano destra.

Nel frattempo l’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi cercando di rifugiarsi perché temeva il peggio, cercando anche di tamponare la ferita dalla quale stava perdendo molto sangue.

A quel punto la donna, spaventata per quello che stava accadendo e ravvedutasi del suo comportamento violento, ha aiutato il compagno, stringendogli intorno al braccio un asciugamano per interrompere la fuoriuscita di sangue.

All’arrivo degli agenti del Commissariato di Sanremo e dell’ambulanza, l’uomo era all’esterno della sua abitazione della “Pigna” e la donna era in casa in stato di choc. Dopo il trasporto al Pronto Soccorso il 31enne è stato medicato e dimesso, con prognosi di lesioni giudicate guaribile in 19 giorni.

Nella notte stessa dopo la dimissione si è presentato in Commissariato per denunciare i fatti accaduti. A causa della sua condotta la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate. Inoltre, a seguito del sopralluogo della Polizia Scientifica, sono stati sequestrati tutti gli oggetti usati per ferire l'uomo.