Lutto nel mondo radiofonico per la scomparsa dello speaker Maurizio Melita

Lutto nel mondo della radio. All'età di 59 anni dopo aver combattuto contro un brutto male, si è spento all'ospedale San Paolo di Savona Maurizio Melita, speaker radiofonico di Radio Onda Ligure 101 dal 2011.

Aveva iniziato la sua carriera di speaker radiofonico a Radio Milano International. Il primo network dove aveva messo la sua voce, risale al 1983, oggi R101, radio dove poi era tornato per un breve periodo nel 2004. Poi era passato per svariate altre emittenti regionali e syndication, come Radio Donna di Milano, Radio Babboleo di Genova, Radio Italia anni 60 (Nazionale) fino alla nascita di Top International nel 2002.

Una delle ultime radio ufficiali era stata "Radio 19", la radio del quotidiano "Il Secolo XIX" di Genova dove aveva condotto 3 programmi: tutti i giorni, sabato e domenica compresi, "La grande musica di Radio 19" e durante il weekend, il sabato: "A spasso con Radio 19", e la domenica: "L'agenda della settimana", appuntamenti legati all'inserto "Album" del giornale.

Le redazioni di SavonaNews, SanremoNews e di Radio Onda Ligure 101 porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia.