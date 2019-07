Imperia: finisce con lo scooter contro un muro, uomo portato in elicottero al Santa Corona

In serata ad Imperia un uomo a bordo di uno scooter si è schiantato contro un muro in via Airenti a Caramagna. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ma non sono ancora chiare le cause dell'accaduto.



Le gravi condizioni della persona ferita hanno richiesto un trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. L'elicottero dei Vigili del Fuoco ha proceduto al trasferimento da San Lazzaro all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica è in fase di ricostruzione, ma al momento viene escluso il coinvolgimento di terzi.