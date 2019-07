Imperia: Claudio Scajola accusato di peculato d'uso, parla il suo avvocato "Siamo sereni, doverose le verifiche, ma il Sindaco dimostrerà la sua innocenza"

Il Sindaco Claudio Scajola, indagato con l’accusa di peculato d’uso, per avere utilizzato l’auto del Comune, secondo la Procura, per scopi personali, ha affidato la propria difesa all’avvocato Elisabetta Busuito, legale romana, che insieme al collega Giorgio Perroni ha difeso l’ex Ministro in svariati processi, gli ultimi quelli per ricettazione e finanziamento illecito che lo hanno visto assolto al tribunale di Imperia.



Secondo l’accusa, Scajola avrebbe utilizzato l’auto, una Audi A6 per viaggi verso l’aeroporto di Genova, da dove ha preso l’aereo per Reggio Calabria, dove è imputato al processo ‘Breakfast’ con l’accusa di aver favorito la latitanza dell’ex Parlamentare Pdl Amedeo Matacena. Altri viaggi sarebbero stati effettuati in Lombardia.



“Non abbiamo ancora ricevuto nessun atto, - spiega l’avvocato a Imperia News - perché il procedimento è coperto da segreto, inoltre la cosa rimane a pochi giorni fa e io non ho avuto ancora l’occasione di poter parlare con il Pubblico Ministero che si occupa della vicenda. L’unica cosa che so è che sono stati chiesti dei documenti al Comune, in modo da poter fare le doverose verifiche che la Procura deve fare, a fronte di una segnalazione. Il Procuratore Capo Alberto Lari ha detto che ritiene doveroso fare le verifiche, e io condivido il suo pensiero”.



“Noi siamo assolutamente tranquilli, - continua l'avvocato - la documentazione richiesta è stata messa a disposizione, e al di là della circostanza che un Sindaco che si sta facendo in quattro per migliorare la sua città, rimanga umanamente dispiaciuto per il fatto che qualcuno pensi che approfitti dell’occasione per arricchirsi indebitamente e non per svolgere il suo servizio, siamo veramente tranquilli che verrà dimostrato che lui, quando ha utilizzato l’auto di servizio lo ha fatto per esigenze di servizio e non personali, e quindi si è comportato sempre in maniera corretta. Peraltro, con la Procura di Imperia, come sapete bene, il Sindaco ha avuto tredici indagini che si sono sempre chiuse con archiviazioni o assoluzioni, quindi sono tranquilla di avere una Procura che ha sempre dimostrato di svolgere il proprio lavoro con la più completa serenità. È giusto che se c’è una segnalazione facciano tutte le verifiche e siamo tranquilli che all’esito verificheranno che non c’è stato alcun comportamento illecito”.



Insieme a Scajola, per peculato d’uso in concorso, è indagato l’autista del Comune Gianfranco Vece, assistito dall’avvocato Carlo Fossati, fratello del vice Sindaco Giuseppe.