Vuoi diventare un custode di biodiversità? In omaggio un bulbo di cipolla egiziana

“Lo scopo principale dell'iniziativa è quello della conservazione e promozione della nostra agricoltura e tradizione contadina - spiega Marco Damele - è quello di trasmettere e far conoscere in maniera diretta e capillare la biodiversità presente nel nostro territorio attraverso questo raro ortaggio presente nei terreni liguri da secoli, far comprendere a l'importanza dell'agricoltura per la nostra provincia e il valore assoluto che la tutela e la conservazione delle specie vegetali antiche rappresentano per l'uomo. Far capire che il desiderio sempre più crescente di cibi genuini costa fatica, sudore e ore di lavoro. Ma c'è soddisfazione a condividere l'amore per la terra e mangiar ciò che si coltiva con le proprie mani conoscendo la tradizione e la cultura storica che rappresenta in questo caso la cipolla egiziana”.