Sanremo: traffico più veloce e sicuro, la rotonda tra via Martiri e via Agosti si rifà il look (Foto)

La 'nuova' rotonda tra via Martiri e via Agosti

Nuovo volto per la rotonda che regola il traffico tra via Martiri e via Pietro Agosti all’altezza del parcheggio di piazza Eroi. Una zona teatro spesso di piccoli incidenti per precedenze non rispettate e una vecchia segnaletica che certo non aiutava il corretto flusso del traffico.

Nella notte il Comune è intervenuto per rifare la segnaletica orizzontale e dare così un nuovo look alla via. “I lavori alla rotonda fanno parte di una serie di interventi che l’amministrazione sta realizzando per la sicurezza stradale - spiega ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Massimo Donzella - prima c’erano diversi problemi sia di sicurezza che di scorrevolezza, da una parte il traffico rimaneva bloccato creando code che arrivavano anche fino alla galleria Francia”.

“Abbiamo garantito da una parte la sicurezza, perché ora è funzionale e favorisce il flusso della circolazione, e dall’altra una maggiore funzionalità con un migliore flusso della circolazione - prosegue Donzella - è stato un lavoro praticamente a costo zero perché di natura tecnica, si sono inglobate le corsie e quindi credo che sia un intervento di grande funzionalità e che pone l’attenzione sui criteri che stiamo portando avanti. Un lavoro, ci tengo a sottolinearlo, portato avanti di concerto con il comando di Polizia Municipale”.