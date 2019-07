Sanremo: rotonda della Foce, iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione dell'area pedonale a Ponente (Foto)

I lavori per la rotonda della Foce

La rotonda della Foce non sarà solo traffico, ma anche spazio per i pedoni. Questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione del fondo dell'area pedonale a Ponente della rotonda.

La posa dell'asfalto è solo il primo passo dell'area prevista dal progetto dell'architetto Simone Perrone per integrare l'infrastruttura viaria con il passaggio pedonale in un quartiere molto popoloso e a due passi da un parco giochi per bambini molto frequentato.

Nei prossimi giorni andranno avanti sia per la zona su strada che sulle aree pedonali a corredo.