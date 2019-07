Per Andrea Monterosso, del Gruppo Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia, sfumato il podio a Ferrara

Domenica 21 luglio, nella cornice di Piazza del Municipio in Ferrara, si è svolto il Campionato Nazionale sbandieratori di Categoria A2, la serie cadetta della bandiera.



"Il Gruppo Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia - spiega Andrea Silipo -, forte della wild-card vinta ad Ascoli Piceno per la specialità di Singolo, si è presentato con Andrea Monterosso. Nella San Siro delle bandiere, così è soprannominata la Piazza di Ferrara, Andrea si è esibito sotto scroscianti applausi degli astanti piazzandosi a pochi punti dal podio. Il livello degli avversari altissimo ha fatto sfumare di un nonnulla il sogno di vincere la wild-card per il Campionato di A1 di categoria.

La rappresentanza di Ventimiglia era composta, oltre che dall’atleta Monterosso, dalle tamburine Barbara Lipari, Anna Campioli, Zoraide Falzone e Francesca Regina, dal passa bandiere Alessio Argirò, dal Gonfaloniere Andrea Silipo e dal Presidente del Gruppo stesso, Raffaello Regina. Nonostante il sogno di vincere la wild-card per gli A1 sia sfumato di pochissimo, l’esperienza è stata positiva e Monterosso si è confermato sbandieratore di livello, tra i pochissimi atleti non ferraresi a strappare l’esultanza e la standing ovation di Piazza del Municipio, tempio sacro della bandiera".