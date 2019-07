Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure intervista con gli Zen Circus

In attesa della tappa ligure del loro tour 2019, intervista oggi pomeriggio agli Zen Circus su Radio Onda Ligure 101. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano “L’amore è una dittatura”, la band toscana si è esibita sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e ha pubblicato “Vivi si muore – 1999 – 2019”, la raccolta che ripercorre i primi venti anni di storia musicale del gruppo.



Il loro “Canta Che Ti Passa Tour” farà tappa a Sestri Levante (GE) il prossimo 26 luglio. L’intervista agli Zen Circus è in programma oggi pomeriggio alle 16 e 10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà possibile ascoltare l’intervista anche in streaming su www.ondaligure.it.