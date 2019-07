La varietà della fauna ittica nel mare davanti a Cervo, le foto del nostro lettore Marcello Nan

Il nostro lettore Marcello Nan ci invia una gallery di foto subacquee scattate nel mare antistante Cervo.



"Ecco una serie di mie foto subacquee che illustrano la varietà dei colori dei pesci che vivono lungo le nostre coste. I pesci utilizzano una vastissima gamma di colori essenzialmente a scopo di difesa. Con il mascheramento e il mimetismo il pesce si nasconde sia ai suoi predatori che alle sue vittime. Taluni pesci poi cambiano colore, dai toni della notte a quelli che assumono di giorno, con una normale illuminazione. Ma possono anche cambiare colore anche a seconda del loro stato d'animo: la paura, l'eccitazione, e le lotte del periodo riproduttivo sono tutti elementi che influiscono sull'intensità e sulla disposizione dei colori. Quelli che ho fotografato in questi giorni nel mare antistante Cervo Ligure sembrano quasi esemplari delle barriere coralline dei mari tropicali e non è detto che non provengano proprio da lì... Sono pesci piuttosto piccoli (al massimo lunghi 5 cm) e che normalmente possiamo vedere da vicino nelle vasche di un acquario... Il mio invito è che quando vi capita qualcuno di questi fortunati incontri non vi affanniate a raccogliere questi animali che sicuramente finirebbero per morire sulla battigia... Osservatene le bellezza, i movimenti e il comportamento senza voler a tutti i costi portare a riva uno scalpo o uno stupido ricordino che fuori dal suo habitat durerà un tempo molto breve".