Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 23 a domenica 28 luglio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 23 LUGLIO

SANREMO

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time con i Glue’s Avenue’ formato dal chitarrista e cantate Lorenzo Spinozzi e dal contrabbassista Roberto ‘Cespu’ Bonazinga (italian swing, soul, hit internazionali con arrangiamenti originali). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.00. ‘Solo sono Canzonette’: Concerto della Banda ‘P.S. Rambaldi’ diretta dal Maestro Marco Millo. Piazza 5an Sebastiano a Coldirodi

21.30. Guappecartò e Elephant Claps in concerto: evento speciale di apertura della rassegna ‘Bravo Jazz 2019’ Piazza San Siro (più info)

21.30. ‘Capolavori’: lecture show di Mauro Berruto, ex CT della Nazionale maschile di pallavolo. A cura dell’associazione ‘Pigna Mon Amour’. Anfiteatro San Costanzo (servizio bar), ingresso libero

VENTIMIGLIA

21.00. Spettacolo musicale con la ‘Resonance Band’, all’insegna della musica Pop-Rock, formata da Demis Ciliberti alla batteria, Francesco Tripodi alle Tastiere, Marco Calipa al basso, Piero Fullone alla chitarra elettrica e Serena Cappè alla voce. Belvedere Resentello, ingresso libero

21.00. Brindisi di benvenuto e Passeggiata al tramonto con l'artista Andrew Lendzion alla scoperta delle sue sculture ‘en plein air’ + dalle 21.30, per la 3a tappa del Cinetour 2019 dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’, proiezione film ‘Loving Vincent’ di Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Giardini Hanbury (più info)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



19.00-24.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (6a edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina, fino al 24 luglio (i dettagli a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + show del Clown Rimorchio per grandi e piccini con numeri di clownerie e giocoleria. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Concerto di Giuseppe Anastasi & Band e Giulio Wilson & Band. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA ARMA



16.15. Visita guidata a Villa Curlo, il Ponte antico ed il Castello: dal giardino della villa suburbana della famiglia Curlo all’acropoli del borgo medievale, sovrastata dalla fortezza oggi teatro all’aperto. Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

17.00-23.30. Artigianato sotto le stelle: mercatino + musica live dalle ore 21.00. Ex mercato coperto di Taggia, Via Lungo Argentina 2 (tutti i martedì fino al 3 settembre)

21.00. ‘Books on the road’: rassegna letteraria in collaborazione con Atene edizioni. Ospite Davide Bergo e il suo libro’Ore Contate’. Via Queirolo ad Arma

21.00. Concerto a cura della Confraternita del Gonfalone, in occasione del restauro dell’organo Lingiardi 1853. Oratorio di SS.Sebastiano, ingresso libero

21.30. Per ‘Circus Time’, ‘Safari show: quando i pupazzi prendono vita!’: spettacolo per bambini ma adatto ad un pubblico di tutte le età. Piazza Chierotti



21.30. Musica live con gli ‘Attackaboogie: the Italian-American experience!’: serata all'insegna del ritmo travolgente dello swing e del divertimento. Lido Idelmery di Arma, via lungomare 102/b, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



21.15. ‘La Chitarra in Concerto’: concerto di Diego Campagna & Friends. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Teatro per Bambini dei Mille Colori. Zona Mare

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Elena

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Lido Scogliera

19.00 & 21.00. ‘Le Tea Sisters a Diano Marina’: ore 19/21, angolo lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose, area trucco e acconciature, dove farvi truccare e pettinare come una Tea Sisters, area fashion con accessori per trasformarvi in una Tea Sisters + alle 21.30, ‘Niente è come sembra’: un mistero da risolvere attende i partecipanti insieme alle Tea Sisters. Molo delle tartarughe, ingresso gratuito

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. ‘Diano in Musica 2019’: DJ, band locali e non suonano contemporaneamente in diverse zone del centro cittadino. Si esibiscono: Premiata Banda (Via Canepa), The Groove (Via Milano), The Bruce Willis (Via Genova)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, esibizione di Gabriel Guglien Navarro (chitarra). Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

CERVO

8.00. Festival Semi d'Estate: Yoga con Chiara Casalegno al Bastione di mezzodì



ENTROTERRA

AURIGO



20.00. Pizza e Karaoke al campo sportivo

BADALUCCO



21.30. Per la rassegna ‘Il Teatro in Piazza’. ‘La Miseria è una cosa seria’: spettacolo teatrale con Andrea Alchieri, Lucia Barbera, Nicoletta Cino, Cristiana Dulbecco, Roberto Ferraro, Carlotta Fornara, Vincenzo Genduso. Ivo Mela, Micaela Rosignoli, Matilde Siri, Alberto Tallone, Angelica Zappia. Regia: Giorgia Brusco, Assistente alla Regia: Alessandro Cirilli. Piazzetta del Parroco, ingresso libero

CAMPOROSSO

21.00. ‘Ina man de giancu!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Palabigauda, ingresso libero



COSTARAINERA

21.00. ‘Oltre le stelle, spettacolo al planetario’: viaggio alla scoperta degli oggetti celesti più belli del cielo estivo. Evento a cura dell'Associazione ‘Stellaria’. Piazza del Centro Storico, partecipazione gratuita

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



OLIVETTA SAN MICHELE



21.15. Festival di Musica da Camera di Fanghetto: concerto dell'Orchestra del Principato di Seborga diretta dal M° Vitaliano Gallo, primo fagotto dell'Orchestra sinfonica di Sanremo. In programma musiche di Morricone e Rota. Piazzetta della frazione di Fanghetto, ingresso a offerta libera

FRANCIA

MONACO



21.30. Stagione 2019 del Teatro del Fort Antoine: ‘Le moche’ di Marius Von Mayenburg della Compagnia Echo, a cura della Direzione degli Affari Culturali di Monaco. Teatro del Fort Antoine



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

SANREMO

17.00-24.00. Mercatino estivo in Corso Nazario Sauro (tutti i mercoledì sino al 28 agosto)

19.00-24.00. ‘Bussana Quality Fest’: Musica dal vivo, Streetfood, Mercatino, Tattoo Show, Birre Artigianali, Vini della zona & 3 Cocktails studiati per l'occasione. Evento plastic free. Frazione Bussana (il programma a questo link)

19.00. Per la rassegna ‘Sorsi di Note 2019’, musica live con ‘Bobby Soul’. Piazza Eroi sanremesi, Statua Siro Carli

19.30. Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con Doriano Ponziani che propone un viaggio musicale nel panorama nazionale e internazionali a 360 gradi. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.00. Tornei di Burraco e Bridge in piazza San Siro

21.30. ‘Affabulando in piazza Capitolo’ (11a edizione): incontro dedicato a William Shakespeare con la partecipazione del professor Eduardo Ciampi. Letture affidate dal giovane attore sanremese Lorenzo Trabucco. A cura dell’Accademia della Pigna. Piazza Capitolo, ingresso libero

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’: esibizione del Max Gallo 4et, guest Mattia Cigalini + Black Phoenix e I Castadiva. Piazza San Costanzo, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

IMPERIA

19.00-21.00. ‘Aperitivi al Museo’ (5a edizione): degustazioni di specialità gastronomiche mediterranee e vino tipico ligure, con accompagnamento musicale dal vivo a cura dei Flashback (Revival anni '60 -'70). Museo dell’Olivo Carlo Carli, via Garessio, info 0183 295762

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all’imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare a fine passeggiata (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto)

21.00. Concerto dell’Orchestra filarmonica giovanile ‘Città di Ventimiglia’. Belvedere Resentello

BORDIGHERA



19.00-24.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (ultimo giorno della 6a edizione): festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina (i dettagli a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

ARMA TAGGIA

21.00. ‘Classica a Villa Curlo’: concerto con protagonista il quintetto di ottoni della ‘West Texas University’ di Amarillo (USA). Giardini di Villa Curlo, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam - Giochiamo Insieme’: Truccabimbi, Babydance, Giochi di Movimento. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, incontro con Alice Basso ed il suo libro ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ (ed. Garzanti). Evento speciale con Soundscape 2.0, band ufficiale di Alice Basso. Piazza al mare (più info)

DIANO MARINA



10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni BB Sport

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Lino

16.30. Il Trenino Turistico del Golfo: La Val Steria con percorso Villa Faraldi – Tovo – Chiappa (6 euro). Partenza da zona Sant'Anna, ogni mercoledì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

18.30. Per il tour letterario ‘Mare d'Inchiostro’, lo scrittore/cantautore Marco Terrone presenta il suo giallo ‘Fuori dal buio’ (Antea). Interviene con l’autore Luca Valentini. 900 Expo, ingresso libero

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.00. Appuntamento serale Extra Omnes ‘Alla scoperta dell’arte e dei monumenti di Diano Marina’. Ritrovo presso la Sezione Risorgimentale del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (2 euro a persona)



21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

21.30. Per la 4a edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, conferenza dal titolo ‘I relitti del Ponente Ligure. 2000 anni di Storia e di Mare’. A cura di Daniela Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri/CSAS). Piazza Martiri della Libertà (tutti i mercoledì sera nei mesi di luglio e agosto)

21.30. Concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mercato di Campagna Amica di Coldiretti con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi. Giardini I Maggio (tutti i mercoledì)

10.00-11.00. Lezione gratuita di Zumba. Piazza Torre Santa Maria (tutti i mercoledì sino al 4 settembre)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, esibizione di Renata Benvegnù (Pianoforte) e Miguel Tamarit (Clarinetto). Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



21.00. Per il FesdiValdeMaro 2019’, ‘Chi dice donna dice... dono': viaggio nell’universo femminile attraverso la testimonianza do donne che hanno lasciato un segno nella nostra storia. Con il Coro ‘ConClaudia’ diretto da Margherita Davico. Accompagnamento musicale a cura di: Tiziana Zunino (tastiere), Cecilia Borelli (violoncello), Giulia La Greca (violoncello). Piazza Felice Cascione

CIPRESSA

21.00. Musica in Piazza con i Talamo

FRANCIA

MONACO

19.30-22.00. Concerto di HB select (Soul Funk). Le Square Théodore Gastaud

NICE

21.00. Per Nice Classic Live, concerto dell’Orchestra di Cannes. Cloître du Monastère de Cimiez (il programma a questo link)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Youn Sun Nah Trio. Place de la Courtine (più info)





GIOVEDI’ 25 LUGLIO

SANREMO

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time a cura Francesco Giordano duo formato da Francesco Giordano, chitarra e voce, e Stefano Valentini, basso elettrico. Il duo propone musica all’insegna delle sonorità jazz con escursioni nella musica leggera e swing ed omaggi alla canzone italiana. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)



20.30. Cena in giardino e concerto a cura del prestigioso quintetto di ottoni della West Texas University (USA). Villa Nobel, corso Cavallotti (solo su prenotazione presso i contatti della Villa). In caso di pioggia l’evento verrà ospitato all’interno della struttura

21.15. Per la rassegna ‘La Forza della Natura - Estate’ dedicata a Libereso Guglielmi: ‘Il cantico delle biodiversità’: concerto sensoriale con la partecipazione di Marco Damele, special guest Flavio Rubatto (La Stanza di Greta), e altri musicisti del progetto ‘E.O.L.M.E.’ e la partecipazione straordinaria della Cipolla Egiziana. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. ‘Il Musical, parte seconda’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° iancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi. Programma: brani estratti da Musical internazionali. Parco di Villa Ormond (più info)

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’: esibizione del Time&Us 7et + Organ Logistic. Piazza San Costanzo, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

VENTIMIGLIA



21.00. ‘Luglio Romano’: concerto del duo cantautorale Boggero-Spiccio dal titolo ‘Umori in equilibrio – Canzoni d’Autore... secondo l’umore’. Area archeologica di Nervia (più info)

21.00. Brindisi di benvenuto e visita alla mostra ‘Leonardo botanico e chef’ e alle terrazze di Villa Hanbury + alle 21.30, per la 4a tappa del Cinetour 2019 dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’, proiezione film ‘Leonardo 500’ di Francesco Invernizzi. Giardini Hanbury (più info)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. ‘Lo Splendore del Buio’: spettacolo al planetarioalla scoperta delle meraviglie nascoste nel buio dello spazio (colorate nebulose, splendenti stelle e lontanissime galassie). A cura dell’Associazione Stellaria. Chiosco della Musica (ingresso 3 euro, bambini 2 euro)

21.15. ‘I Colori dell’Anima: Viaggio nei Ricordi di Monet tra Bordighera e Dolceacqua’: spettacolo teatrale con Mauro Gambino, Luisella Berrino, Laura Trimarchi, Fulvia Roggero. Regia di Silvia Villa (7 euro). Giardini della Chiesa Anglicana (info)

OSPEDALETTI

21.30. ‘International Dance Master’: spettacolo di balletto a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)

21.00. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘Sherlock Gnomes’. Piazza Gastaldi, ingresso gratuito

21.00. Per ‘Taggia in Taetro’, la Compagnia Fools di Torino, accompagnati dall'Ensemble Les Rencontres de Nice Hell, mette in scena ‘Le Quattro Stagioni dell'Inferno’ ovvero L'Inferno di Dante e le 4 Stagioni di Vivaldi. Regia: Luigi Orfeo (15 euro). Anfiteatro del Castello a Taggia (più info)

21.30. ‘Balliamoci l’Estate’: serata all’insegna del divertimento con brani che spaziano dai balli di gruppo alle hits del momento sotto la regia ed animazione dello showman Gianni Rossi. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. ‘Il mondo in Danza’: esibizione di Ballo Itinerante nel centro storico

SAN LORENZO AL MARE



20.30. Cena in Bianco in Musica. Area manifestazioni

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Teresa

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

20.00. Per ‘Giovedì Bimbi’, Giovedì speciale: ‘Festa del Bambino’ (truccabimbi, trampolieri, magia e zucchero filato). Piazza Martiri della Libertà

21.15. 2a edizione del Festival di Cultura Popolare ‘FolkinDiano’, esibizione de ‘I Trelilu’, gruppo proveniente dal Piemonte che vanta collaborazioni con artisti di fama nazionale come la banda Osiris. Direzione artistica: Antonio Carli. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, esibizione di Floraleda Sacchi (arpa). Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

18.30. Festival Semi d'Estate: Intelligenza emotiva e Shiatsu con Giulia Macrì al Bastione di mezzodì



ENTROTERRA

COSTARAINERA

21.00. Notte di Note a Sant’Antonio

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Concerto del gruppo ‘Los Gipsy Amigos’: serata musicale dedicata a Renato Gamalero. A cura del Centro culturale ricreativo Dolceacqua. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, spettacolo dal titolo ‘Il violoncello italiano alle corti europee’ con il violoncellista Lamberto Curtoni insieme alla clavicembalista Claudia Ferraro e al contrabbassista G. Curtoni. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Domenico Cerre’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 27 luglio (più info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton (70a edizione): concerto inaugurale. Parvis Saint-Michel Archange (più info)

MONACO



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Alexander Vedernikov, con Nickolai Lugansky al pianoforte. In programma: Alexandre Borodine e Sergeï Rachmaninov. Palazzo del Principe - Cour d'Honneur (più info)

NICE

21.00. Per Nice Classic Live, concerto di musica barocca con Stéphanie-Marie Degand (violino), Violaine Cochard (clavicembalo). Palais Lascaris (il programma a questo link)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Alexis Cardenas & Recoveco. Labyrinthe Miró de la Fondation Maeght (più info)

VENERDI’ 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-21.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: Santa Messa presso Oratorio Sant'Anna (h 8.30) + ‘Auguri Anna!!!’: percorso musicale per le vie del paese con omaggio floreale a tutte te donne di nome Anna (h 10) + S. Messa presso Chiesa San Sebastiano Martire (h 10.30) + S. Messa presso Chiesa San Sebastiano Martire (h 17) + a seguire Processione accompagnata dalla Banda PS. Rambaldi + Musica in Piazza con l'Orchestra ‘Sorrisi e Musica’ in Piazza San Sebastiano (h 21)



19.00. Nell'ambito del programma ‘Café' Philo’ della Società Italiana dei Francesisti, sezione di Sanremo, incontro condotto dal Prof. Julien Simonpieri di letteratura francese sul tema del Romanticismo. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con Nina & Simone: duo musicale composto dalla voce femminile di Nina Skjerpen e da Simone Medagliani (sax e tastiere). Repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate, attualizzate in chiave pop e coinvolgente. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. ‘Balliamoci e Cantiamoci l’Estate’: spettacolo di musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Piazza San Siro

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’: esibizione della Sabroson Orchestra + Wir Ium: Bravo Jazz dj selection. Piazza San Costanzo, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)



15.30. ‘Gran tombolata’ aperta a tutti gli ultra sessantenni ed anche ai ragazzi inferiori ai 12 anni. Al termine, brindisi (salone climatizzato). Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3

18.00. Inaugurazione della mostra pittorica ‘Di Mare’ di Aurora Alecci. ArteCafè in via Don Abbo 11

20.00. Cene in Borgo (h 20) + Fuochi d'artifìcio (h 22.30). Borgo Marina

21.15. Per la Rassegna ‘Un libro aperto’, incontro con l’autrice Alessandra Chiappori in via Antica dell’Ospizio a Oneglia, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

21.00. ‘Battaglia dei Fiori Kids: sfilata dei carri infiorati a cura della Pro Loco Intemelia sul Lungomare



VALLECROSIA



21.15. Serata di teatro con accompagnamento di violoncello: evento a cura di Lilia De Apollonia col suo gruppo Reading & Drama, da Cechov sino a Dario Fo, risate ironiche e brani d'autore. Parco valdese, entrata libera

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

19.30. Cena + Carnevale d’Estate con varie animazioni. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

OSPEDALETTI



19.00. Per ‘Aperibook’, ‘Di punto in bianco’: incontro con l'autore Cristina Rava. Bar New Pinky’s, Corso Regina Margherita 27

21.30. ‘Viaggio con Sidel’: rassegna Teatro Bimbi con la Compagnia di Matteo Curatella. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

8.00-23.00. ‘Liguria on the road’: tappa del Tour regionale con collegamenti in diretta dallo studio di Primo Canale di Genova. Campo Sportivo ‘Marzocchini’, Via S. Martino

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

18.30. Per il tour letterario ‘Mare d'Inchiostro’, lo scrittore e presidente di Monginevro Cultura, Sergio Donna, racconta il suo ultimo libro ‘Portoni di palazzi torinesi’ (Torèt, Monginevro Cultura). Presenta Luca Valentini. Time Café, ingresso libero

20.00. Prima giornata del 5° Trofeo Cactusmania: Trofeo Open Femminile di tennis. Taggese Tennis Club

21.00. Corto in spiaggia: serata finale della quarta edizione del Festival Internazionale di cortometraggi a bordo mare in collaborazione con l’associazione culturale W.A.A. Lido Idelmery, Lungomare di Ponente 102/B (più info)

RIVA LIGURE



21.30. Riva-Rock: Musica Live in Piazza Matteotti

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: 11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma, fino al 28 luglio

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, esibizione di Gloria Cianchetta (piano), premiata Rovere d’Oro 2018. Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero, fino al 27 luglio (più info)

CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura with Jaques Morelenbaum. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

21.00. Piano Bar con il gruppo musicale D-Sparsi. Piazza del paese

BADALUCCO

17.00-24.00. ‘UpArt Festival 3’: una due giorni per festeggiare le diverse sfumature dell'arte: dalla musica, al teatro, alla danza con spunti di artigianato, spiritualità, laboratori e performance. Luoghi vari, anche domani (più info)

COSTARAINERA

21.00. Notte di Note a Sant’Antonio con Riccardo Zegna

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



POMPEIANA

21.00. Inaugurazione mostra di pittura dal titolo ‘Punti d'arte’ con le opere di Anna Maria Acquista, Maria Maddalena Garibaldi e Claudio Grone. Antico frantoio Raffaele Conio, fono al 28 luglio, ingresso libero

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 27 luglio (più info)

MENTON

18.00. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Palais de l'Europe (più info)

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

20.30. Gala della Croce Rossa Monegasca con John Legend. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles, info +377 98063636

NICE

19.30, 21.00 & 22.00. Per Nice Classic Live, tris di concerti. Cloître du Monastère de Cimiez (il programma a questo link)



SABATO 27 LUGLIO

SANREMO

9.30. Inizio della 24orissima di Beach Volley. K-Beach e Bagni Gabriella (più info a questo link) 17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce 17.00-22.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, mostra di Ivo Saglietti dal titolo ‘Sotto la Tenda di Abramo - Deir Mar Musa El-Habasci’. Forte di Santa Tecla, fino all’8 agosto (più info)

19.15. Paolo Ottonello presenta il suo libro ‘Sorte del commesso informatore’. Dialoga con l’autore Massimo Milone. Segue aperitivo. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amor’. Piazzetta dei Ferri

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura di Marisa Fagnani & Silvano Manco. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Spettacolo di Raf e Umberto Tozzi. Roof Garden del Casinò (su invito), info 0184 595266

21.00. Per la chiusura dei festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi, ‘Carnevale estivo in Piazza: DJ set Alex Frenz & Bitwa in Piazza 5an Sebastiano

21.00. Per la stagione estiva dei Martedì Letterari del Casinò (eccezionalmente di sabato), Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2 Rai, presenta i libri ‘Trump vita di un presidente contro tutti’ (Mondadori) e ‘Putin. Vita di uno zar’ (Mondadori) . Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘La Torretta’ di Savona dal titolo 'Il Cacciator del Bosco'. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. ‘Bravo Jazz 2019’ (ultimo appuntamento): esibizione dei The Muleteers + Bravo Jazz dj selection. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

IMPERIA

20.00. Cena in Borgo in piazza Parasio a Cura del Circolo Parasio

21.00. Nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019 e del Vivaldi's Tour 2019 Milano-Venezia-Amsterdam, esecuzione di Sonate e Concerti da camera di Tomaso Albinoni ed Antonio Vivaldi a cura de' I Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ + presentazione monografia ‘Tu es Sacerdos in aeternum! Antonio Vivaldi e la musica vocal sacra a Venezia tra XVII e XVII secolo’ curata da Vittoria Aicardi e Roberto Allegro. Santuario N.S. delle Grazie in frazione Montegrazie



21.00. Nell'ambito della 'Settimana Nazionale Vivaldiana 2019, concerto della IX Stagione delle Serate Organistiche Leonardiane, esibizione del quintetto di ottoni ed organo con il Quintetto della West Texas University (USA) e con l’organista Giorgio Revelli. Duomo di San Maurizio



21.15. Serata di musica e spettacolo ‘Gens’, con Valeria Tron e Carlo Pestelli, un incontro di lingue che slega i confini, due cantautori, due amici che si incontrano sul palco guidati da un filo invisibile che muove i loro destini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: conferenza di M. Mariotti e G. Campodonico dal titolo ‘Alwin Berger, il giardiniere degli Hanbury. Un uomo da conoscere’ + alle ore 20, cena a base di cozze (prenotazioni al 320 0299962). Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)

20.00. Offerta del Cero e raduno della Permissione: sfilata in abiti storici a cura dell’Ente Agosto Medievale. Centro storico

20.00. ‘Hanbury19cheSpettacolo!’: brindisi di benvenuto in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommeliers delegazione Imperia + ‘Detalles de Tango’ con Davide Ravasio cantor envitado + Concerto musicale con Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte, Olesya Rusina al violino + ‘Milonga al chiar di Luna’. Giardini Hanbury (più info)

21.30. Per il primo appuntamento della 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Sconfinando’ con Antonella Ruggiero + Banda di Piazza Caricamento. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Forte Dell'annunziata, Via Verdi 41, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

19.30. Serata gastronomica danzanti preceduta dalle 20.30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada del Teatro dei Mille Colori. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini dal titolo ‘L’Armadio della Zia’. Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà dal titolo ‘La Musica Latino Americana’: musiche di Jobim, Piazzolla e Prado. Giardini Lowe (12 euro, ridotto 10 euro)

TAGGIA ARMA

19.00. ‘Aspettando Sant’Erasmo’: Gara podistica non competitiva, 5 km o 10 km in collaborazione con l’associazione ‘RunningFree’ Arma Taggia. Partenza da Piazza Chierotti (più info)

RIVA LIGURE



21.30. ‘La Notte del Wrestling’: intrattenimento musicale in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Emozioni Italiane con Guido Monzitta. Zona Mare

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

15.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ 2019 a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Genala, angolo Via Genova

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: 11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma, fino al 28 luglio

19.00. Festa patronale di San Giacomo 2019 in frazione Diano Calderina: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e vie del borgo

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Rappresentazione dell’Opera completa del ‘Don Giovanni’ di W.A. Mozart, nell'ambito della tradizionale rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’, giunta alla 8a edizione. Evento a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese. Direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera. Parco di Villa Scarsella, info 338 1118108 (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

21.00. Per il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti, Concerto Finale e assegnazione premio Rovere d’Oro 2019. Direzione artistica del M° Christian Lavernier. Sagrato del Santuario N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00-24.00. ‘UpArt Festival 3’: una due giorni per festeggiare le diverse sfumature dell'arte: dalla musica, al teatro, alla danza con spunti di artigianato, spiritualità, laboratori e performance. Luoghi vari (più info)

CAMPOROSSO

19.30. Serata gastronomica a cura dei Volontari Antincendio della Protezione civile di Camporosso. Palatenda in località Bigauda, anche domani

CARPASIO



10.00-18.00. ‘Corsa dei Carretti’: 1° Gran premio ‘Valle Argentina’ con percorso Prati Piani – Carpasio. Gara di Speed Down (carretti in discesa). Ritrovo in Piazza Garibaldi, anche domani (più info)

CHIUSAVECCHIA

19.45. ‘Cantina in scena, evento di Vino, teatro e musica’: cena + dalle 21.45, concerto con Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini alla fisarmonica in ‘Un insolito duo’, protagonista il Rossese di Dolceacqua. Musiche di Nino Rota, Sergio Scappini, Astor Piazzolla. George Bizet. Giacomo Puccini. Cantina Ramoino a Sarola (40 euro a persona), prenotazione indispensabile al 333 678 1228

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Esibizione della Scuola Urban Theory di Vallecrosia. A cura del Centro culturale ricreativo Dolceacqua. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, spettacolo musicale del Trio Chagall, trio per archi e pianoforte, composto da tre giovani promesse della musica italiana. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



POMPEIANA

16.00. Torneo ‘Carciofo d'oro’ a cura dell'Associazione A.S.D. Pompeiana Petanque. Bocciofila del paese

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Remix Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 27 luglio (più info)

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

20.30. Sporting Summer Festival 2019 con Philip Kirkorov. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles (più info)

22.00. ‘Monaco Art en Ciel’: concorso internazionale di fuochi d’artificio (Spagna), a cura del Comune di Monaco. Alle 20.30 e 22.30, cine concerto ‘La folle storia del cinema’. Port de Monaco (più info)

MENTON

21.30. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Parvis Saint-Michel Archange (più info)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Yulianna Avdeeva. Place de la Courtine (più info)

DOMENICA 28 LUGLIO

SANREMO



10.00. ‘Liber&Tanto’: spettacoli di danza a cura dell’associazione Pro Ballet. Piazza San Siro 18.30. Termine della 24orissima di Beach Volley. K-Beach e Bagni Gabriella (più info a questo link)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura ‘The swing jazz duo’: originale duo sax, voce e pianoforte con repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Poggio, ingresso libero



21.00. Per ‘Il Tenco Ascolta’, esibizione dei cantautori: Sandro Joyeux, Alti & Bassi e Jacopo Perosino. Ospite speciale della serata Enrico Nigiotti. Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche l’11 e il 25 agosto)

21.00. Concerto pro Lilt dei Lost in Blues. Forte dell’Annunziata

21.00. Giochi Storici: disfida dei Sestieri a cura dell’Ente Agosto Medievale. Piazza Colletta, centro storico

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



16.00. ‘Ronde al tramonto’: Raduno di auto e moto d’epoca a cura del ‘Comitato Circuito’. Giardini di Corso Regina Margherita

21.30. ‘Omaggio alla canzone italiana’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Cristina Noris (clarinetto), Vitaliano Gallo (fagotto chitarra e armoniche), Andrea Olivero (pianoforte e clavinova). Piazza Sant'Erasmo

TAGGIA ARMA

8.00-23.30. ‘Fiera di Sant’Erasmo’: circa 70 espositori dalla Liguria e dal Nord Italia presentano i loro prodotti sul Lungomare di Arma

18.00-23.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo la statua del Santo viene imbarcata sul tradizionale gussu ligure per la benedizione del mare. Alla sera lo specchio d’acqua viene illuminato da migliaia di lumini che compongono disegni fantastici. Alle ore 22.30, grande spettacolo di fuochi d’artificio in collaborazione con l’Associazione Fuochi Storici di Taggia. Lungomare cittadino

23.00. Serata discoteca a cura dj Federico Staltari e con MasterDbj, vero e proprio mito in Liguria che, con la sua happy music, da quasi 30 anni fa ballare intere generazioni. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: ultimo giorno dell’11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma

21.15. ‘Bim Bum Bam - Cinema in spiaggia’: proiezione del film d'animazione ‘Alla ricerca di Dory’. Spiaggia Tamerici

DIANO MARINA



18.00. Festa patronale di Sant'Anna 2019 in frazione Serreta: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa di Sant'Anna

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘30 Minuti di Bellezza - Il Galà 2019: evento di moda e musica ideato da Carmine Esposito con esibizioni live e moda. Ospiti della della serata: Arisa, Cristiano Malgioglio, Pierdavide Carone, Marco Carta, Le Deva, Alessandro ‘ALO’ Casini, Simone Alessio, 2Lè. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Molo delle Tartarughe (locandina)

CERVO

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto de ‘Le tre sorelle’. Area naturalistica ‘Parco del Ciapà’ (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. Festa della Lavanda: Rievocazione antichi mestieri nella Piazza SS Giacomo e Filippo con Mercatino Brocante + musica live del gruppo ‘Ambaradan’

ARMO

16.30. ‘Le Veglie d'Armo’: Premiazione del XVI° concorso di poesia dialettale dal tema 'La cucina degli Orti. Piazza del Borgo

AURIGO



10.00. Messa e pranzo tra i vigneti al Santuario di Sant’Andrea

BORGOMARO

21.00. Per la 2ª edizione della ‘Liguria delle Arti - Lo spettacolo della bellezza’, Beatrice Astrua racconta il polittico ‘Gesù incontra la Veronica di Raffaello De Rossi’ + musiche di Niccolò Paganini e Johann Sebastian Bach, eseguite al clarinetto da Alessandro Barlucchi del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova + Pino Petruzzelli legge Jacopo da Varagine, Angelo Barile, Alessandro Varaldo, Francesco Biamonti, Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro, Giovanni Boine. Pieve dei Santi Nazario e Celso, ingresso libero

CAMPOROSSO

19.30. Serata gastronomica a cura dei Volontari Antincendio della Protezione civile di Camporosso. Palatenda in località Bigauda

CARPASIO



9.00-18.00. ‘Corsa dei Carretti’: 1° Gran premio ‘Valle Argentina’ con percorso Prati Piani – Carpasio. Gara di Speed Down (carretti in discesa). Ritrovo in Piazza Garibaldi (più info)

COSTARAINERA

15.00. Corsi e Percorsi il Natura. Parco del Novaro

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

LUCINASCO



16.00. Per i ‘Concerti sul Lago’, ‘Inferno e Paradiso’: concerto con l’Ensemble ‘La Redonda’: viaggio di Note e ‘Canti’ dalla Divina Commedia commentati in Musica. Chiesa della Maddalena

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per la 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto, concerto del Duo composto da Pier Luigi Maestri al flauto e Cristina Orvieto al clavicembalo. In programma musiche del barocco italiano. Piazza della frazione di Fanghetto



PERINALDO

21.30. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Mugan’ con il gruppo Tamtando. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza del Paese (più info)

PIETRABRUNA

21.00. ‘Ciak, si suona 2’: indimenticabili colonne sonore con Sax e Piano

POMPEIANA



21.00. Presentazione libro ‘La Mietitrice’ di Giuseppe Fasuolo. Sala Consigliare del Comune, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Nelson Freire al pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Palazzo del Principe - Cour d'Honneur (più info)

MENTON

21.30. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Parvis Saint-Michel Archange (più info)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Laurent Korcia & Alexandre Kantorow. Place de la Courtine (più info)

