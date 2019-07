Vallecrosia: A.R.T.E. cerca otto alloggi nel centro storico per edilizia popolare, l’amministrazione incontra la cittadinanza in piazza del Popolo (Foto e Video)

A Vallecrosia sta per arrivare a soluzione a uno dei principali problemi della società contemporanea: la casa. L’amministrazione è al lavoro per partecipare al bando di A.R.T.E. che prevede la realizzazione di otto appartamenti nel centro storico da destinare successivamente all’edilizia popolare.

A.R.T.E. è alla ricerca di appartamenti in vendita per la successiva ristrutturazione e la messa a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti necessari per l’assegnazione.

L’amministrazione ha così organizzato per questo pomeriggio un incontro con la cittadinanza, il dodicesimo dall’insediamento di Armando Biasi nella primavera del 2018. Molti i cittadini che hanno aderito per ascoltare il progetto del Comune e di A.R.T.E. che può interessare chiunque abbia un immobile in vendita nel centro storico di Vallecrosia.

Nelle prossime settimane il Comune avvierà le procedure per la ricerca delle abitazioni contattando i residenti del centro storico che hanno dimostrato interesse alla vendita. Gli uffici comunali sono a disposizione di tutti coloro che volessero avere informazioni per la vendita.

Dopo la discussione sugli alloggi di A.R.T.E., l’incontro pubblico di piazza Del Popolo è proseguito toccando diversi argomenti proposti dai cittadini, con grande attenzione per i lavori pubblicità svolti e per quelli ancora in programma.