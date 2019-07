Sciopero dei trasporti: Fit Cisl risponde ad Alice Salvatore "Il sindacato non si fa strumentalizzare dalla politica"

La presa di posizione del sindacato Fit Cisl Liguria dopo le parole odierne della capogruppo in Consiglio Regionale del M5S Alice Salvatore in merito allo sciopero dei trasporti del 24 e 26 luglio.

"La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Alice Salvatore oggi ha detto che le ragioni dello sciopero generale dei trasporti del 24 e 26 luglio sono assurde, inaccettabili, al limite del ridicolo e penalizzanti per i lavoratori. Come Fit Cisl Liguria informiamo la signora Salvatore che il sindacato non si fa strumentalizzare dalla politica, di nessun colore. Le motivazioni che porteranno i lavoratori a incrociare le braccia si possono leggere nelle piattaforme condivise a livello nazionale e a livello regionale".