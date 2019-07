Sanremo: fasce deboli ed accesso prioritario agli uffici comunali, Cozza (Lega) presenta ordine del giorno

A Sanremo, la consigliere comunale della Lega, Federica Cozza ha presentato un ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale, per sensibilizzare l'amministrazione verso le fasce deboli. L'esponente del carroccio ha chiesto che l'amministrazione introduca una regolamentazione che consenta l’accesso prioritario a tutti gli Uffici Comunali delle persone con invalidità permanente, delle donne in stato di gravidanza o con bambini con meno di 2 anni e degli adulti con più di 65 ani di età.



La richiesta che sarà trattata nella prossima assise cittadina è stata così motivata: “Secondo recenti studi e previsioni elaborate da Confartigianato, basati sui più recenti dati Istat, nel 2050 la popolazione ligure diminuirà dagli attuali 1.566.944 abitanti a poco più di 1,4 milioni. In questo stesso arco di tempo, gli over 65 passeranno dai 443.783 di oggi a oltre 494 mila, incidendo per oltre il 35% della popolazione totale. L’età media in Liguria crescerà, attestandosi, secondo le previsioni, da 48,5 a 51 anni, contro una media italiana (prevista) di 50,1 anni e che a oggi la Liguria, con 48,5 anni, registra l’età media più alta d’Italia (a livello nazionale è 44,7), seguita da Friuli-Venezia Giulia (46,9) e Toscana(46,5)" - spiega Federica Cozza.



"L’età media della Provincia di Imperia appare fra le più alte d’Italia con 48,2 anni e gli over 65 sono quasi 59.600. L’attuale Governo ha attuato plurime misure a sostegno delle Politiche Sociali e che all’interno della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”) sono state previste ulteriori misure a sostegno del nucleo famigliare e delle lavoratrici in gravidanza. - conclude l'esponente della Lega - Appare opportuno e necessario dare un concreto supporto, nei confronti delle sopracitate categorie di persone, in tutti gli ambiti del vivere quotidiano e nelle modalità pratiche con le quali la Amministrazione si relaziona con l’utenza”.