Il Comune di Sanremo potrebbe cedere le quote dell'Università di Imperia, la decisione entro fine anno

Dovrà essere definito il tutto entro il 31 dicembre ma, nel frattempo, il Comune di Sanremo sta pensando alla possibilità di cedere le azioni che detiene dell’Università di Imperia.

Palazzo Bellevue sta attendendo di capire come interviene la Regione e come si svilupperà il discorso di trasformazione in ‘Fondazione’. Il Comune ha degli obblighi di Legge relativi alla cessione delle quote solo se rimanesse Spa.

La decisione dovrà passare dalla Giunta e quindi dal Consiglio ma, al momento, qualsiasi decisione rimane in sospeso.