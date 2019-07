Sanremo: ieri pomeriggio a Bignone la festa della 'Madonna del Carmelo', le foto di Tonino Bonomo

Ottima partecipazione come ogni anno, ieri in occasione della festa della Madonna del Carmelo con la piccola chiesetta di Monte Bignone a lei dedicata, riaperta ai fedeli per il 17° ‘Incontro a Monte Bignone’, organizzata dall’Eko Club International e dall’Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendio Boschivi San Bartolomeo.

Nel pomeriggio è stata celebrata la Santa Messa da Don Gianni Castignoli. Le due associazioni, dal 2002 si sono impegnate ad organizzare almeno una volta all’anno, l’apertura della chiesa tanto cara ai sanremesi, che sino agli anni ’80 (la funivia fu attiva dal 1936 al 1981), giungevano sulla vetta di Monte Bignone con la funivia.