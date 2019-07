Sanremo: con Bravo Jazz e la 20ª edizione di Rock in the Casbah un’invasione di musica nel cuore della Pigna. Gran finale con il ritorno dei Meganoidi (Foto e Video)

Come ogni estate tornano le due settimane di grande musica nel cuore del centro storico di Sanremo. E, quest’anno, con un compleanno speciale da festeggiare.

I live prenderanno il via domani sera con lo speciale opening di Bravo Jazz in piazza San Siro. Poi i concerti torneranno nella loro location naturale: piazza San Costanzo, l’anfiteatro naturale al centro della Pigna. E, da mercoledì 31 luglio, il via alla 20ª edizione di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente.

Le due manifestazioni organizzate da Cooperativa DemArt e Associazione Fare Musica, con la collaborazione del Comune di Sanremo, sono state presentate questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue alla presenza dell’assessore a Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni e degli organizzatori.

La prima novità di Rock in the Casbah 2019 riguarda la grafica. La locandina di Rock in the Casbah (e anche quella di Bravo Jazz) è stata realizzata dalla prestigiosa firma di Giuseppe Palombo, la firma più prestigiosa di Diabolik. Un regalo possibile grazie alla mediazione di Larry Camarda, ‘papà’ di Rock in the Casbah e fumettista di fama internazionale.

Gli headliner della ventesima edizione saranno i Meganoidi, già ospiti del festival nel 2004. L’idea è proprio quella di rievocare quel sabato di 15 anni fa, forse la serata più partecipata nella storia di Rock in the Casbah. Un ritorno che farà piacere a chi c’era, ma anche alle nuove generazioni che hanno conosciuto solo nei dischi la produzione dei Meganoidi. E il pensiero al passato del festival sarà anche in apertura. Al mercoledì tutto si aprirà con un pezzo di Stefano Minutolo, indimenticata chitarrista della Ratamacue, risuonato e prodotto in una veste nuova grazie al lavoro di Fulvio Gaslini.

La ventesima edizione di Rock in the Casbah vedrà anche un grande spazio alla musica elettronica. Sia il venerdì che il sabato le serate saranno chiuse da due dj set per far ballare la ‘casbah’ dopo il live.

"Si tratta di manifestazioni in cui - ha detto l'Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni - se ci fossero maggiori disponibilità, investire molto di più. Parliamo di appuntamenti storici e, proprio a fine mese parleremo con le categorie per spingere molto di più su queste. Sono eventi che devono essere radicalizzati sul calendario, mantenendo la qualità ed il nome di Sanremo. Una cosa deve essere chiara: qui la musica non si tocca e lo abbiamo dimostrato sostenendo la tesi di quel bar di via Gioberti dove hanno tirato dei gavettoni di urina. Aver deciso di invitare Andi Lios, l'artista fermato da un residente in via Matteotti è un chiaro segnale su questo".

IL PROGRAMMA DI BRAVO JAZZ 2019

Martedì 23 luglio Piazza San Siro

opening: ANDY LIOS

ELEPHANT CLAPS

Mila Trani:soprano

Serena Ferrara: mezzo soprano

Naima Faraò: contralto

Gianmarco Trevisan: tenore

Paolo Raia: basso

Andrè Michel Arraiz Rivas: beat box

GUAPPECARTO

O' Malamente: violino

Frank Cosentini: chitarra

Dr. Zingarone: fisarmonica

Mr. Braga: contrabbasso

O' Brigante: batteria

Mercoledì 24 luglio 2019 Piazza San Costanzo

MAX GALLO 4et, guest MATTIA CIGALINI

Mattia Cigalini: sax contralto

Max Gallo: chitarra

Giorgio Allara: contrabbasso

Michele Carletti: batteria

BLACK PHOENIX E I CASTADIVA

Alessia Aldè: voce solista

Alessandro Bertolino: chiatarra, voce

Matteo Basso: chitarra, voce

Lorenzo Turco: tastiere, voce

Alfio Bertolino: basso, voce

Nicholas Basso: batteria



Giovedì 25 luglio Piazza San Costanzo

TIME&US 7et

Martino Biancheri: tromba e trombone

Mario Martini: tromba

Marco Moro: sax tenore e flauto

Valerio Ravera: sax tenore e sax contralto

Riccardo Anfosso: chitarra

Giuliano Raimondo: contrabbasso e basso elettrico

Enzo Cioffi: batteria

ORGAN LOGISTIC

Diego Borotti: sax tenore

Alberto Marsico: hammond

Alessandro Minetto: batteria



Venerdì 26 luglio San Costanzo

SABROSON ORCHESTRA

Catalina Huenulaf: voce

Mario Martini: tromba

Jacopo Gabutto: sax baritono, cori

Giulio Gaietto: basso elettrico

Emanuele Appiani: tres cubano

Olmo Manzano: congas

Mario Principato. timbales, cori

WIR IUM

Bravo Jazz dj selection



Sabato 27 luglio San Costanzo

THE MULETEERS

Maria Grazia Scarsella: voce

Andrea De Martini: sax tenore

Lorenzo Herrnhut-Girola: chitarra

Lorenzo Spinozzi: chitarra

Dino Cerruti: basso elettrico

Belisario Fauzzi. percussioni

Luigi Arieta: batteria

WIR IUM

Bravo Jazz dj selection

IL PROGRAMMA DI ROCK IN THE CASBAH 2019

Mercoledì 31

Pepè

Mr. Sleazy

Wastepipes

Dobermann

Giovedì 1

Max Rebaudo & Berben Band

Puglia

Nomoremario

KiwiBalboa

Venerdì 2



Ilaria Allegri

Geddo

Braschi

Deschema

Adventures Dj Set

Sabato 3

Elso

Meganoidi

OBV Crew Dj Set

On air: RadioMandrake feat Slavo

Visual art: Danilo Bestagno

Anche quest’anno SanremoNews sarà media partner di Rock in the Casbah e seguirà i quattro giorni della manifestazione con servizi, interviste e approfondimenti dall’anfiteatro San Costanzo.