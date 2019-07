San Lorenzo: mercoledì sera per 'Due parole in riva al mare' la presentazione del libro di Alice Basso

Prosegue mercoledì sera alle 21 la programmazione di ‘Due parole in riva al mare’ a San Lorenzo. Alice Basso presenterà ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ (Garzanti), un evento speciale con Soundscape 2.0, band ufficiale di Alice Basso.

“Una protagonista, un po’ asociale, che ha il dono di capire al volo le persone e di anticiparne le azioni” scrive di lei Stefania Parmeggiani su Repubblica.

Alice Basso è nata nel 1979 a Milano e ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Nel 2015 ha pubblicato “L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome” con Garzanti, a cui sono seguiti “Scrivere è un mestiere pericoloso“, “Non ditelo allo scrittore“, “La scrittrice del mistero“. Il 2 maggio è uscito il quinto libro della serie, “Un caso speciale per la ghostwriter“.