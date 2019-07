Riva Ligure: questa sera alle 21 in piazza Matteotti al via la rassegna letteraria “Sale in Zucca”

Una serata dedicata al mare con due libri interessanti e le vignette umoristiche del famoso cartoonist aprirà la rassegna, che propone incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale, ogni lunedì, e sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

"Sale in Zucca”, un appuntamento fisso del calendario estivo del comune di Riva Ligure rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di divertimento e di incontro con autori nazionali e locali. La nuova edizione propone sei incontri, condotti dal giornalista Claudio Porchia, cui anche quest’anno è stata affidata la direzione artistica della manifestazione. Diversi i temi: dal noir con Roberto Centazzo all’ultimo libro di Libereso Guglielmi e i fiori della ciclabile di Alfredo Moreschi; dalla gastronomia con Roberto Pisani all’ironia di Tiziano Riverso; dalla lotta al terrorismo con i libri di Donatella Alfonso e del Maresciallo Antonio Brunetti ai romanzi di Luana Valle e Arturo Viale, con uno spazio dedicato ai nonni e bambini con Renata Cantamessa la “Fata zucchina” e il folletto Fiorenzo Cersosimo e un grande finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, che ricorderà Leonardo da Vinci ed il suo rapporto con la tavola.

Il primo incontro propone due libri:

Pagine di Mare di Luana Valle: "Il mare è una creatura pulsante di vita che cambia, mai ferma e mai uguale a se stessa. In queste pagine Luana Valle, attraverso la scrittura, e Tiziano Riverso, con le sue immagini, raccontano questa immensa meraviglia e lo fanno immergendosi senza protezioni e senza preconcetti. Pagina dopo pagina sentirete il desiderio di riempirvi gli occhi e il petto della sua essenza e capirete il perché, una volta scoperto, non potrete più farne a meno.

Cucinare in Barca di Roberto Pisani: "Spesso navigazione e cucina non vanno d’accordo, ma seguendo piccoli suggerimenti si possono preparare cibi deliziosi e sani. Il manuale di Roberto Pisani aiuta i gourmet amanti del mare a scoprire la “cucina dei naviganti” senza rinunciare alle gioie del palato. Entrambi i libri sono stati illustrati da Tiziano Riverso, cartoonist che spazia dal fumetto, alle vignette satiriche e di costume, alle illustrazioni.

“Sale in zucca”, promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, mantiene anche per il 2019 la fortunata formula delle precedenti edizioni che prevede conversazioni con gli autori condotte dal giornalista Claudio Porchia e con la possibilità per il pubblico di intervenire ponendo domande agli ospiti.

“La rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega il sindaco Giorgio Giuffra – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo. Il nostro paese ha diversi beni storico-artistici ed ha ospitato diverse importanti figure del mondo della cultura, come il poeta Pastonchi. Per crescere una comunità ha bisogno di conoscere, capire, confrontarsi”.

“In questa edizione della rassegna – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza – gli incontri non si svolgeranno solo nel mese di agosto, ma anche per il mese di luglio. Riva Ligure ha una relazione forte con la cultura, e la filosofia su cui poggia la manifestazione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Per questo abbiamo invitato importanti autori nazionali insieme ad autori locali, espressione del nostro territorio ed affrontando temi diversi”.

Calendario Sale in Zucca 2019

Luglio

- 22 “Pagine di mare” di Luana Valle con illustrazioni di Tiziano Riverso e “Cucinare in barca” con Roberto Pisani

- 29 “I Fiori della pista ciclabile” di Alfredo Moreschi e “Diario di un giardiniere anarchico” di Libereso

Agosto

- 5 C’era una volta la Favola: Fiorenzo Cersosimo con “Il Favoliere di F” e la Fata Zucchina con il libro “Il mistero del Grandalbero”.

- 12 Donatella Alfonso libro” Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br” e il maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti presenta il libro “I 31 uomini del Generale”

- 19 Roberto Centazzo: la commedia gialla e il Libretto rosso dei pensieri di Miao e “Oltrepassare” storie di frontiera di Arturo viale

- 26 “Leonardo a tavola” conferenza di Barbara Ronchi della Rocca

Elenco autori: Donatella Alfonso; Antonio Brunetti; Renata Cantamessa; Fiorenzo Cersosimo; Libereso Guglielmi; Roberto Centazzo; Alfredo Moreschi; Roberto Pisani; Tiziano Riverso; Barbara Ronchi della Rocca; Luana Valle e Arturo Viale.