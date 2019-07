Imperia: oltre 100 partecipanti venerdì sera alla seconda edizione della ‘Corsa a Borgo Foce’ (Foto)

Quasi cento persone hanno partecipato alla seconda edizione della ‘Corsa a Borgo Foce’ di Imperia, svolta venerdì scorso ed organizzata dal ‘Marathon Club Imperia’, in collaborazione con l’associazione ‘Pesca Sportiva Imperiese’.

Una festa di sport con quattro giri su un tracciato molto suggestivo che si snodava sulla passeggiata degli innamorati per poi rientrare al Borgo Cappuccini attraverso la passeggiata di corso Garibaldi e passando dal caratteristico ponte di legno si ripassava sul traguardo. Corsa goliardica, con persone che hanno partecipato in Nordic Walking, ma non sono mancati gli atleti di grande livello che di sono dati battaglia sui 5,4 km del tracciato.

Senza storia la vittoria di Emilio Elena del Cus Genova, che ha preceduto comunque un grande Valerio Brignone che, nonostante l’età, mantiene sempre livelli eccelsi. Al terzo posto si è classificato Simone Grinza che ha preceduto due forti atleti di casa, Davide Oriolo e Michele Chiefari.

Moltissimi i premi a sorteggio messi a disposizione degli atleti, comprese due cene offerte dal Ristorante ‘U Battistrasse e due apertivi offerti dal ristorante ‘I Sognatori’. A fine gara tutti allo stabilimento ‘Foce Beach’ per un sano bagno e un apericena con musica dal vivo.

“Un ringraziamento di cuore – sottolinea l’organizzazione - a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’evento estivo del Marathon, ringraziamo la Croce Bianca di Imperia sempre presente nei nostri eventi e diamo appuntamento a tutti per il prossimo anno per la terza edizione”.