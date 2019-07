Dopo le esperienze internazionali con i grandi dello spettacolo, gli Attack-A-Boogie sbarcano ad Arma di Taggia

Domani, alle ore 21.30, presso il Lido Idelmery di Arma di Taggia (via lungomare 102/b), serata all'insegna del ritmo travolgente dello swing e del divertimento con il gruppo ‘Attackaboogie’.

"L’inconfondibile sound 'broccolino' è il segno distintivo di questi 5 'italian guys', che rileggono i classici senza tempo delle storiche orchestre e dei grandi artisti della 'Golden Age'. Uno show unico ed elegante che vi riporterà nella Little Italy degli anni ’40 e ’50, o a Brooklyn, dove lo swing profumava di tarantella e aveva l’accento siciliano.

Il gruppo composto da: Alessandro Conti (voce), Cesare Grossi (pianoforte), Paolo Pezzi (sax), Ricky Barbera (contrabbasso), Federico 'Bandiani' Lagomarsino (batteria).

Nascono nel 2002 da un’idea del cabarettista e show-man Andrea Di Marco, il quale decide di formare una band ispirata al sound swingante e spettacolare di Louis Jordan e Cab Calloway, che lo accompagnasse nei suoi show.

Da questi inizi cominciano una lunga carriera che li porta in tv e in giro per tutta Europa oltre che ha collaborare con grandi nomi dello spettacolo e della comicità come Enzo Jannacci, Consuelo Costin, Boris Martinovich, Peter Andreev, Andrea di Marco, Michelangelo Pulci, Alessandro Bianchi, Alessandro Bergallo, I Soggetti Smarriti, Maurizio Lastrico, Daniele Raco, Gianni Ciardo, Zenaswingers, Swing Guys, Forever Dance, DJ Ivan Jive, Dr. Boogie".