Diano Marina: mercoledì alle 21 nuovo appuntamento ‘extra omnes’ alla scoperta dell’arte e dei monumenti

Nell’ambito delle iniziative promosse per l’estate, per mercoledì il Museo Civico del Lucus Bormani ha organizzato un nuovo appuntamento serale Extra Omnes “Alla scoperta dell’arte e dei monumenti di Diano Marina”.

Con ritrovo alle 21, alla Sezione Risorgimentale del Palazzo del Parco (Corso Garibaldi, 60) si potranno riscoprire i tanti luoghi di interesse storico-artistico che arricchiscono la “Città degli Aranci”, il Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri, la Piazza del Comune con i suoi palazzi storici, come l’ottocentesco Palazzo Maglione, la chiesa parrocchiale intitolata a Sant’Antonio Abate, il monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, il “Cannone di Diano Marina” e l’Oratorio della Santissima Annunziata con i suoi affreschi tardo quattrocenteschi. La visita guidata dura 90 minuti circa, il contributo è di 2 euro a persona. E’ gradita la prenotazione allo 0183.497621 o alla mail museodiano@tiscali.it.

Tutti gli eventi in calendario sono stati organizzati come di consueto in stretta collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal Presidente del Consiglio dott. Ennio Pelazza.

Per informazioni & prenotazioni: Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina, Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.