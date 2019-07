Al via questa sera sul lungomare, la manifestazione 'Bordighera Un Mare di Sapori'

Tutto pronto per la sesta edizione della manifestazione 'Bordighera Un Mare di Sapori' che si svolgerà lunedì 22 martedì 23 e mercoledì 24 luglio a partire dalle ore 19.00 sul Lungomare Argentina a Bordighera. Una tre giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo.

"L’evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera, il contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, premia il suggestivo e invitante Lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico, quando una sorprendente tavolata si snoderà in riva al mare, alla scoperta delle eccellenze del territorio: saranno infatti i migliori ristoratori locali che collaboreranno in vario modo alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure.

Mare di Sapori si è oramai conquistato un posto di rilievo nel panorama locale, lo confermano i tantissimi visitatori che ogni anno affollano la passeggiata mare, e nasce e si conferma come occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure. E’ grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio, e il desiderio di fare squadra e di creare un momento esclusivo che unisca al piacere della degustazione dei piatti anche un clima di festa e forte partecipazione da parte del pubblico. Novità di questa edizione la presenza dei produttori di eccellenze enogastronomiche locali, che saranno utilizzate sapientemente dalle mani dei rinomati chef, per la preparazione dei piatti in scena in queste tre serate. Non mancheranno intrattenimenti musicali nel corso dell’intera manifestazione, esibizioni di tango, musica dal vivo.

Questo il programma musicale

Lunedì 22 luglio

Ambaradam & Smartphonic

Mercenari

Grooveshot

BlessedRebels

Glue’s Avenue

Martedì 23 luglio

Milonga al chiosco della musica

Ambaradam& Smartphonic

FeelingGood

Zingarò

Taità

Lorenzo & Prita

Mercoledì 24 luglio

Mercenari

Sound pressure

Relatrio

Taità

Glue’s Avenue

Il tutto per creare un esclusivo momento di festa e convivialità.

Per scoprire il programma dettagliato della manifestazione consigliamo di visitare la pagina facebook 'Bordighera un Mare di Sapori 2019'.