Ad agosto, 'Yoga Sensibile' all’ombra del grande leccio condotto dall’insegnante milanese Caterina Giomo

Dall’8 all’11 agosto la tenuta di Lidia, in Località Marcora, tra le suggestive colline che sovrastano i comuni di Pigna e Isolabona, ospiterà un seminario di Yoga Sensibile® condotto dalla pluridiplomata insegnante e artista milanese Caterina Giomo.

"L'entroterra del Ponente ligure - si spiega nel comunicato -, con i suoi borghi arroccati, i paesaggi suggestivi, i boschi ancora selvaggi, i torrenti freschi e riposanti, è un luogo ideale per concedersi qualche giorno di stacco radicale per ritemprarsi nel corpo, nella mente e nello spirito.

In cima ad una collina solitaria, l'ombra del grande leccio accoglierà le pratiche di yoga sensibile al mattino e alla sera, mentre, ospiti nella tenuta di Lidia, poetessa, musicista e pedagoga steineriana, si farà esperienza di una modalità di vita ad impatto zero.

- 4 giorni per riconnettersi in profondità con la natura.

- 4 giorni per concedersi di staccare dalla frenesia delle nostre quotidiane routine.

- 4 giorni per rigenerarsi, ritrovando il proprio centro attraverso le pratiche dello Yoga Sensibile.

- 4 giorni per sperimentare un altro modo di vivere, immersi in un contesto di vita ad impatto zero, in osmosi con i territori ancora selvaggi dell’entroterra ligure.

Pur essendo pensata come esperienza immersiva e residenziale, le sessioni di pratica restano comunque accessibili a tutti ed è dunque possibile partecipare a una o più lezioni singole previo contatto con l’organizzazione per le informazioni dettagliate di luoghi ed orari.

Caterina Giomo, diplomata in Yoga Sensibile®. Insegna da diversi anni collaborando con associazioni e centri yoga a Roma e Milano. Integrato alla pratica dello yoga ha intrapreso un percorso di crescita personale sperimentando diversi metodi e tecniche quali Caccia all’anima, OneExperience©, Costellazioni Sistemiche, Morfopsicologia, Grinberg Method®, 5Rhythms®, Anatomia della Guarigione di Erica Francesca Poli, Danza sensibile®. Ha acquisito il I e II livello Reiki. E’ inoltre diplomata in flauto traverso presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni e laureata in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Lo Yoga Sensibile è una pratica yoga che crea armonia sul piano fisico, mentale e spirituale in modo delicato, essenziale ma profondo. Questo metodo è adatto a ogni età e a qualsiasi condizione di salute. E’ un metodo originale frutto di trent’anni di studio e di sperimentazione dell’Hatha Yoga, dell’Iyengar Yoga, di tecniche posturali, rieducazione fisiokinesiterapiche e riabilitazioni respiratorie.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.yogasensibile.it e la pagina fb Yoga Sensibile Milano. Per maggiori informazioni, esigenze particolari e prenotazioni, vi chiediamo di contattarci via mail o telefono ai seguenti recapiti:

Silvia Venturini: intransitum@gmail.com // +39 348 046 53 63

Caterina Giomo: caterina.giomo@gmail.com // +39 348 046 36 8".